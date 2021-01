CataclismaFvg Exxx…Polzive!!! Sul rinvio della scuola Forza Tragica attacca Fedriga. Govetto: “Sono molto dispiaciuto”. E avverte: “Questo sarà l’anno della mia consacrazione a capogruppo dei moderati”. Esclusivo.

Giovanni Govetto, rivelazione della maggioranza in consiglio comunale a Udine, sbrocca sulla decisione del presidente Fedriga di rinviare a dopo il 31 gennaio l’apertura delle scuole superiori in presenza. Non nasconde il suo disappunto, rivela di essere molto dispiaciuto, soprattutto per i ragazzi ai quali viene chiesto un sacrificio enorme. Segue…

Ai primi di dicembre lo stesso Govetto era stato uno degli animatori, assieme al consigliere Pirone, di una mozione che, prendendo spunto da altri paesi europei, impegnava il sindaco Fontanini e la giunta a “farsi parte attiva 〈…〉 nell’auspicata ripresa dell’attività scolastica in presenza per il mese di gennaio”. Oggi la firma dell’ordinanza di Fedriga e la zampata velenosa che ha sorpreso il centrodestra friulano. Quali ambizioni si nascondono dietro l’attivismo sfrenato del consigliere esploso anche recentemente sul tormentato caso del “Porta a Porta”? A dire il vero é lui che, capendo i limiti dell’assessora sistemata in giunta dal partito dei Poltronari d’Italia, salva ripetutamente l’impresentabile Olivotto da magre figure. Ma questa è solo routine quotidiana, la polpa sta più sú.

Fra le ambizioni dell’avvocato-insegnante c’è quella di diventare capogruppo di una formazione moderata composta da ciò che resta di Forza Tragica, Misto e ProgettoFvg. Dice: «Se io intervenissi in assemblea col peso di 7 o più consiglieri 〈Michelini, Della Negra, Zanolla, Cigolot, Barillari, Berti, Bortolin…〉, potrei decidere le sorti della maggioranza, indicare la linea politica del centrodestra per il capoluogo del Friuli, le priorità, e la forza della Lega sarebbe ben ridimensionata. Purtroppo – riflette Govetto – mi scontro con personaggi che hanno una visione piccina del futuro. Forza Italia non vuole federarsi con Progetto Fvg per la randellata che Cigolot ha ricevuto da Barillari sulle nomine alla “Quiete” e quindi, con questi infantilismi, non si fa molta strada. Speriamo che con l’anno nuovo qualcuno rinsavisca». Sulla questione “La Quiete” è notorio il fatto che Piero Mauro Zanin non è riuscito a sistemare il suo cocco di Castions di Strada 〈Ferruccio Anzit〉, e che l’assessore Barillari ha imposto Alberto Bertossi a presidente della struttura per la gioia di Riccardi.

Al netto degli sbreghi fra i tragici azzurri, Govetto ritiene improcrastinabile ormai la federazione dei due gruppi e la formazione di una vasta area moderata in vista delle prossime elezioni comunali.