CatastrofePortaPorta Exxx…Polzive!!! Dopo Pordenone, anche a Grado rifiutano il sistema. Petizione per interrompere la sperimentazione a Valle Goppion. L’avvelenato sospetto udinese. Esclusivo.

Sul sistema di raccolta rifiuti porta a porta, Fontanini-Govetto tengono duro ormai solo perché autoconvinti, come tutta la maggioranza dei disperati udinesi. Non c’è una ragione, non c’è un vantaggio. Costi e disservizi. Vieppiù che anche i bandi per l’assunzione di 15 operai continuano ad andare deserti.

Ora si scopre che, dopo Pordenone (vedi leopost 21 ottobre), che ha rifiutato un probabile salto nel vuoto, anche Grado fa marcia indietro. I residenti del quartiere Valle Goppion sono imbestialiti per la sperimentazione che il sindaco Raugna ha imposto loro dal luglio scorso. In meno di una settimana sono state raccolte oltre 230 firme per chiedere l’interruzione dell’esperimento del porta a porta e il ritorno al cassonetto. Le testimonianze dei residenti sui disagi sono equivalenti a quelle denunciate da quelli di Udine: Conservare i rifiuti all’interno della propria abitazione, topi, posizionamento, capienza e custodia del mastelli oltre alle spese maggiori per l’utenza. Resta Udine, irragionevolmente ostinata su questo sistema. Sono in molti a intravedere ben altro rispetto al vantaggio dei residenti su una scelta così insensata. Chi ha interesse a far acquistare bidoncini? Ricostruiremo l’appalto, il costo e l’affido per 3 anni alla ditta Onofaro del servizio. La data dell’aggiudicazione e gli aggiornamenti ai servizi che non sono stati conteggiati nel primo capitolato, le corse in più, e gli operai. Chi paga? Magheggi…Intanto Grado a Pordenone bocciano, senza appello.