CatastrofeSalivare Exxx…Polzive!!! L’Università dell’Insubria rade al suolo le stravaganze di Curcio-Fedriga. Il test salivare che ha infiammato il presidente è stato sperimentato a Varese 7 mesi fa. Friuli sull’orlo dell’abisso, gli esiti di oggi. Esclusivo.

Report Covid di oggi impressionante per il Friuli Venezia Fiuli. Numeri che non promettono nulla di buono per le prossime settimane. Almeno, a giudicare dai casi. Contagi al di sopra del 10% sui tamponi eseguiti, ma aumentano i ricoveri.

Intanto Fedriga prosegue con gli show dei test salivari. Dopo la tranvata di ieri 〈vedi Leopost〉, oggi arriva una conferma ancora più atroce. I test salivari, in barba alle sóle del professor Francesco Curcio, sono stati già testati ben sette mesi fa all’ospedale Circolo di Varese. Ieri sera, su TG2 POST, il presidente continuava a «vendere» il salivare come novità assoluta in tutta Italia, grazie alla scoperta del professore udinese. Una farloccata colossale. Ecco il video.

Il Report pauroso di oggi. Sono stati rilevati 736 nuovi contagi (il 10,71 per cento dei 6.870 tamponi eseguiti) e 25 decessi da Covid-19. Salgono a 62 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 637 i ricoverati in altri reparti.

E veniamo al test salivare. Il brano riportato è stato pubblicato nel sito dell’Università dell’Insubria il 20 aprile scorso.

«Ideato dal ricercatore Lorenzo Azzi e dal professor Mauro Fasano dell’Università dell’Insubria, il test salivare verrà sperimentato all’Ospedale di Circolo di Varese e vedrà coinvolta una task force di clinici e ricercatori coordinati dal professor Paolo Grossi.

«Questo test – commenta il rettore Angelo Tagliabue – nasce da una buona intuizione accademica e mette in collaborazione, come sempre, l’Università dell’Insubria e l’Ospedale di Circolo nella cura del paziente messa davanti a nuove sfide dall’emergenza Covid19».

«Ancora una volta è la sinergia tra l’Asst dei Sette Laghi e l’Università dell’Insubria a fare la differenza – sottolinea il direttore generale dell’Asst dei Sette Laghi Gianni Bonelli – . Sappiamo distinguerci nel campo dell’innovazione. Speriamo che questa sperimentazione dia i risultati sperati e che si possa così disporre di uno strumento diagnostico efficace e rapido». Friuli infetto, regione malata.