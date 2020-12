CatastrofeSanitàFvg Exxx…Polzive!!! L’ex assessore regionale Paolo Ciani ricoverato a San Daniele in attesa di un posto in terapia intensiva. Ruvida accusa a Fedriga: “Basta giocare sulle disgrazie dei cittadini”. Esclusivo

Altro che zona gialla, il Fvg, a giudicare dalla testimonianza diretta di Paolo Ciani, dovrebbe finire nell’abisso. Catastrofe sanità. Non c’è posto nelle terapie intensive di Udine e l’ex assessore è ancora ricoverato a San Daniele dove gli viene somministrato solo l’ossigeno. E’ positivo al Covid. I sanitari sono in attesa che si liberi un posto in terapia intensiva a Udine. Le sue condizioni sono critiche.

L’ ex assessore regionale Paolo Ciani di Buja e ora imprenditore nel settore gastronomico, consegna in rete la sua esperienza da paziente colpito dalla peste e posta una foto emblematica dello stato in cui versa il reparto di semi intensiva a San Daniele: i sostegni delle tende divisorie da terzo mondo. Ciani scrive:

«Dopo 11 giorni di febbre mi ricoverano in ospedale a San Daniele. Ora aspettano un posto in terapia intensiva a Udine per l’aggravarsi della respirazione.

1) ma non c’era posto nelle terapie intensive ?

2) sono stati smantellati 7 posti di emergenza a San Daniele e spenti 6 respiratori. Il personale viene spalmato a caso.

3) mi parlano di situazione quasi esplosiva».

Paolo Ciani trova la forza per lanciare un ruvido atto d’accusa contro i vertici regionali e al presidente:

«Fedriga, basta giocare sulle disgrazie dei cittadini. Non sai nemmeno ciò che accade sul territorio e continui a giocare alla contrapposizione politica. FINISCILA E OCCUPATI DELLA SANITÀ E BASTA».

Centinaia i commenti. Molti, di critica rivolti a Fedriga e Riccardi per come stanno gestendo l’emergenza in regione. La giostra di numeri che viene diffusa ogni minuto dagli amplificatori cartacei del regime non basta a coprire questa vergogna nazionale.