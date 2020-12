CatastrofeSanitariaFvg Exxx…Polzive!!! L’abile Francesco Curcio infinocchia Fedriga: Il tampone salivare è stato messo a punto tre mesi fa da un’azienda brianzola. Scoppia il Pronto soccorso di Udine: 7 ambulanze in coda e 87 pazienti in attesa. Esclusivo.

Dopo i sorrisi e le novità annunciate da Federiga stamattina in conferenza stampa, arrivano i petardi, e sono sòle planetarie, petardi serie oro. A partire dal Pronto soccorso di Udine per arrivare alla turlupinatura che il Profesor Curcio ha tirato alla coppia Fedriga-Riccardi.

Mezz’ora fa il Pronto soccorso di Udine era sull’orlo di collassare. Sette ambulanze in coda, vedi foto, e 87 pazienti in attesa di essere visitati. Una situazione in totale contrasto rispetto alla narrazione di Riccardi-Fedriga di oggi nell’incontro con i giornalisti. Ma c’è un altro aspetto che preoccupa i pazienti e i regionali. L’ingenuità con cui Fedriga e Riccardi hanno colto come oro colato la soluzione del test salivare proposto da Francesco Curcio, direttore del dipartimento di Medicina di Laboratorio di Udine.

Tre mesi fa la Allum, un’azienda brianzola di Lecco, in collaborazione con università del Sannio, ha messo a punto il nuovo test salivare. Scrive l’azienda: “Si chiama «Daily Tampon» il nuovo test salivare rapido made in Italy, capace di dare una risposta in soli 3 minuti. Basta prelevare un campione di saliva con un cotton fioc appoggiarlo sul tampone e in soli tre minuti, grazie all’utilizzo congiunto di tre reagenti, viene restituito il risultato“.

Tre mesi dopo, in Friuli arriva la proposta di Curcio che “piazza” ai fenomeni regionali il test salivare come una novità assoluta. Come un ambulante. Presidente e vice cadono nel tranello e restano storditi dalla proposta. In realtà anche i giornalisti presenti oggi in conferenza stampa, avevano bevuto la proposta-bidone. Un bidone Ciclopico. Sanità Infetta, Regione malata.