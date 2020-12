CatastrofeSociale Exxx…Polzive!!! Mangiatoia Covid a Trieste: Ai 2.500 dipendenti comunali il sindaco Dipiazza aumenta la paga di Mille€ in più all’anno e un bonus Virus di 500. Fucilati 6milioni di euri. Partite Iva senza mutande. Tensione alle stelle. Esclusivo.

Aumenti anche in tempi di Peste. I privilegiati del pubblico impiego si vedono aumentare la paga fino a mille euri all’anno in più e un bonus di 500 euri. Decorrenza 2021. L’operazione, per le casse del comune di Trieste amministrato dal sindaco Dipiazza, comporta un impegno di spesa di circa 6milioni di euri. Una Cuccagna pagata da Pantalone.

Anche in tempi di Covid c’è una categoria di lavoratori che naviga nell’oro dello stipendio garantito e, come una beffa per le partite iva, riceve pure l’aumento: sono i dipendenti del pubblico impiego e, nello specifico, i dipendenti del comune di Trieste. Mangiatoia Giuliana che provoca una Catastrofe sociale drammatica e fa salire il termometro della tensione a livelli africani. Alcuni disoccupati e altri cittadini in attesa dei ristori hanno già iniziato a suonare ai campanelli nelle abitazioni di chi sanno loro. Scandalosa manovra del comune di Trieste. E’ iniziata con questa sarabanda la campagna elettorale del sindaco di Trieste Dipiazza. Alla faccia dell’impresa, delle partite iva e di chi sgobba senza paraculismi e buoni pasto, anche elettronici, barattati al supermercato. La maggioranza di centrodestra si è messa a novanta gradi di fronte alle richieste dei sindacati sulla rinegoziazione dei contratti per l’incredibile numero dei 2.500 “comunali ” di Trieste. Il nuovo contratto decentrato strappato dai sindacati prevede un aumento di 80 euri al mese per tutti i dipendenti comunali e un bonus una tantum di circa 500 € per il personale che ha affrontato l’emergenza Covid. Partite Iva senza mutande. La beffa per i piccoli imprenditori è planetaria: nei termini del nuovo contratto è previsto anche lo scatto d’anzianità per circa 300 addetti.

Trieste latrina d’Italia.