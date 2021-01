CatastrofeUdine Exxx…Polzive!!! Illegittima la nomina di Cisilino a vice comandante. Polizia Locale fuori controllo. Nuova figuradimerda per Fratelli d’Italia e la loro assessora ai contenziosi. L’atto sarà trasmesso al giudice del lavoro. Esclusivo

Il riconoscimento a vice comandante per «meriti elettorali» a Mario Cisilino è illegittimo. Appena l’atto firmato dal comandante-fantasma Eros Del Longo è stato diffuso, in comando vigili è scoppiato il finimondo. La nomina, secondo gli ufficiali di grado superiore a quello di Cisilino, è in totale contrasto con quanto previsto dall’art. 15, comma 2 della L.R. 29 aprile 2009, n. 9, laddove viene chiaramente stabilito che il grado ha valore gerarchico. Un parere del “Servizio Regionale Polizia Locale e Sicurezza” specifica chiaramente che l’incarico di Vice Comandante “non può che riguardare l’operatore che rivesta il grado più elevato dopo il Comandante. Segue…

Le osservazioni prendono spunto dalla Legge Regionale che disciplina le regole che valgono per tutto il personale della Polizia Locale del Friuli Venezia Giulia (Udine compresa). Occorre ricordare che un Regolamento Comunale (Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Udine) non ha nessun valore giuridico. In questo senso, dopo il pasticcio della Posizione organizzativa assegnata a tempo “incredibilmente” inderminato a Cisilino, e passata inosservata sotto il naso dell’assessora Olivotto e di Cigolot, per l’assessora del partito del Poltronari friulani 〈Olivotto, Sara Marchi, Bosetti, Giau, Castaldo, Turridano…〉 si apre un altro fronte sul tema dei contenziosi. Dopo i 27mila euri costati a Pantalone per 104 verbali illecitamente elevati, il contenzioso sulla nomina di Cisilino a vice comandante è molto probabile che, finendo sul tavolo del giudice del lavoro, costerà parecchio e le spese ricadranno sulle spalle dei cittadini. Questo nuovo episodio mette in evidenza i limiti di una maggioranza di spaventapasseri che non riesce a governare la città. Aver acceso il fuoco e incendiato il comando della Polizia Locale di Udine, è un brutto segnale, snervato da un ulteriore conflitto che si sta trascinando da mesi: quello sulle scintille fra le forze sindacali. La Uil e altre categorie avevano sconsigliato a Del Longo di nominare il Vice, mentre la Cisl, che annovera fra gli iscritti tutti i paraculati 〈da Del Longo in giù〉, ha insistito e ora il magheggio scivolerà in tribunale.