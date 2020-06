CentroDestra Fvg Exxx…Polzive!!! Atroce Conferma: La classe politica friulana vale zero. Incapaci di far arrivare treni e aerei a Nord Est. Friuli cornuto e mazziato. Esclusivo.

Mai vista una classe politica friulana così improvvisata e incapace di farsi sentire a Roma. Un nuovo capitolo va ad aggiungersi al cronico sottanismo dei friulani. Zero, sottozero.

Il colpo di grazia, oltre alla questione dei patti finanziari e all’incertezza del loro sblocco, è arrivato in questi giorni: “Azzerati gli aerei per Roma e Milano”. Dal Friuli i voli su Roma e Milano sono stati azzerati, i treni veloci ridotti da 6 a 2. Oltre alle inutili interrogazioni parlamentari (Dal Mas) o alle lamentele di circostanza di Fedriga (“Alitalia ha ricevuto 3 miliardi dallo stato…”), non si va. Protocollo, normale protocollo che rivela l’insussistenza di una classe politica subalterna alle decisioni romane.

Stesso discorso per le finanze pubbliche come candidamente rivelato oggi dall’assessore Barbara Zilli: “…non abbiamo ancora nessuna comunicazione della disponibilità dello stato di venire incontro al minor gettito del bilancio della regione…”.

Grazie a questa classe politica da 2 anni al governo della regione, viene confermata la vocazione dei friulani: cornuti e mazziati.