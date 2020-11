Centrodestra FVG Exxx…Polzive!!! Fratelli d’Italia e ProgettoFvg sfiduciano l’assessore leghista di Udine. Esclusivo.

ProgettoFvg e Fratelli d’Italia hanno chiesto udienza al sindaco Fontanini affinchè trovi soluzioni drastiche (son passati quasi 1000 giorni dalle elezioni), per borgo stazione di Udine. Il messaggio politico è rovente: i decespugliatori messi in moto dai paladini della sicurezza in città l’altro giorno, non servono a nulla: sfiduciato l’assessore alla sicurezza Ciani.

Zanolla e Vidoni, rispettivamente capigruppo di ProgettoFvg e Fratelli d’Italia, propongono il posto fisso di polizia per borgo stazione. Intanto sono passati quasi mille giorni dall’insediamento dei pivettari.