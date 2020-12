CentroDestra Fvg Exxx…Polzive!!! I leghisti udinesi dichiarano guerra ai cittadini perbene. In arrivo 3 Subaru e un misuratore di velocità al laser. Totale 150mila euri. Esplode lo scandalo di due ufficiali abusivi in smart working. Esclusivo.

Il CentroDestra udinese, invece di tutelare e salvaguardare i residenti, giacchè furti e rapine sono in aumento, dichiara guerra e impaurisce il popolo come fosse l’Argentina degli anni ’70. Sono in arrivo 3 Subaru e un misuratore di velocità al laser per bastonare i sottani. Totale 150 mila euri. I delinquenti a spasso. Inoltre, vista l’assenza del comandante Del Longo, l’assessore alla sicurezza della Lega concede il privilegio dello Smart Working a due vigilesse, Magda Petri e Francesca Verettoni. Le due potranno lavorare da casa in tempi di emergenza. Sia Petri che Verettoni appartengono alla comitiva degli ufficiali «abusivi».

Il primo scandalo marcato Lega-Ciani-Fontanini, riguarda la cuccagna dello smart working. Una misura assurda che ingolosisce anche i vigili urbani. Grazie a una buona dose di ruffianaggine con i paravertici Cisilino, Ciani, Clocchiatti e Rotolo, le due ufficiali abusive Magda Petri (Polizia Amministrativa e Commerciale) e Francesca Maria Verettoni (Polizia Edilizia e Veterinaria), da alcuni giorni lavorano da casa. Potranno tranquillamente gestire le problematiche delle rispettive Unità Semplici dal tinello oppure smanettando con le pignatte. Udine, latrina italica. Una misura alquanto strana visto che le attività della Polizia Locale, come quelle delle altre forze di Polizia come i medici, infermieri, personale tecnico ospedaliero, dei vigili del fuoco, rientrano fra quelle ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. Ovviamente le due ufficiali abusive usano i computer del comune, quelli che Fontanini ha acquistato recentemente per i 120 imboscati, costo: 60 mila euri. Paga Pantalone.

Ma l’amministrazione udinese, marcata centrodestra, si spinge oltre e, per riparare ed autocelebrare i fallimenti su sicurezza, degrado e salvaguardia dei cittadini, ricorre alla propaganda e all‘intimidazione dei residenti.

In comando arriveranno 3 fiammanti Subaru Forester per un totale di 130 mila euri e un misuratore di velocità “Velox 142 Full”. Si tratta di un dispositivo con tecnologia di rilevamento laser e telecamera digitale con riconoscimento targhe, con diverse modalità di impiego, da utilizzare nelle colonnine appositamente posizionate sul territorio comunale, completo di accessori, software e taratura iniziale, per un importo di €uro 19.764,00. Totale, in capo a Pantalone per la propaganda dei disperati, 150mila euri. Aziende alla canna del gas. Ciani-Fontanini-Cisilino-Zoppetto-Clocchiatti dichiarano guerra ai friulani.