CentroDestra Udine Exxx…Polzive!!! I peracottari pagati dai contribuenti in conferenza stampa. Barillari tira pacco, si vergognava. I loro compensi. Esclusivo.

Si è appena conclusa la conferenza stampa degli eletti per sbaglio a Udine.

Assente Barillari, che, dalla vergogna, ha preferito allontanarsi per tempo dal gruppo dei barbari. Questa decina di peracottari è pagata dai cittadini, vedi qui sotto lo specchietto, per passare il tempo a Palazzo. Non sanno cosa fare se non distruggere, solo per dare un segno di discontinuità, quanto di buono hanno ereditato dalle precedenti amministrazioni. Dall’Europa siamo passati al Contado. Eletti per sbaglio, tornate nel contado.