CentroDestraCodroipo Exxx…Polzive!!! Dopo gli Innovatori, scende in campo “La Tribuna”: Thierry Snaidero eletto nuovo presidente. Pronto il nome da infilare nel ventilatore delle candidature a sindaco. Esclusivo.

Ormai a Codroipo è campagna elettorale, si prendono per tempo e le previsioni sono molto elettrizzanti, cuore-batticuore a un anno dalla scadenza del Marchetti-Bis.

Come anticipato dalla pagina dello scandalo, mercoledì sera alla trattoria”Da Bepo” di Bugnins (Ud), si è svolta l’assemblea degli iscritti al circolo culturale “LaTribuna” di Codroipo, blasonato sodalizio di liberali locali. Un decina di persone hanno protocollato il disimpegno del presidente uscente Walter Piacentini ed eletto il questurino Thierry Snaidero. Hanno partecipato ai lavori: Enrico Valoppi, Walter Piacentini, i medici Coluccio e Canciani, Angelo Castellani, Del Pozzo, Francesco Pozzo e Alberto Moretti oltre al neo presidente Snaidero.

L’iniziativa non è passata sotto silenzio negli ambienti codroipesi. Primariamente per l’investitura di Snaidero che potrà utilizzare la carico di presidente per partecipare ai tavoli del centrodestra nelle scelte del sindaco, secondariamente per la presenza all’incontro di Bugnins di Alberto Moretti. Chi è Alberto Moretti? è l’ex comandante delle Frecce Tricolori il cui nome spunta ad ogni elezione. Secondo i maligni del Medio Friuli (si va al voto anche a Varmo), il neo presidente del Circolo “La Tribuna” Snaidero spingerà per candidare a sindaco di Codroipo l’ex comandante della prestigiosa Pattuglia. L’ipotesi ha manico se elaborata col metodo della “bruciatura”, un sistema che viene spesso usato nelle fasi di pre-candidature per alzare polvere e prezzo della compensazione. Quanto “pesa” il Circolo in termini elettorali in un contesto in cui sono già in pista gli Innovatori e altre forze ufficiali del centrodestra? In questo senso le cronache locali registrano un intenso movimentismo del gruppo degli “Innovatori” di Emanuele Liani e sostenuto dal duo Riccardi-Bini.

Ieri sera c’è stato un nuovo incontro programmatico in un locale del centro codroipese. Sul tavolo il protocollo dei prossimi appuntamenti e i relativi temi. Circa una ventina di persone si sono confrontate sull’ordine del giorno stabilito.