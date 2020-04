CentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! A novanta gradi. Lega e Forza Italia cedono la sovranità del Friuli: ai Veneti la Presidenza e la vice presidenza di Autovie spa. Il retroscena dell’incastro Patuanelli-De Pasquale-Pietro Del Fabbro e Serracchiani. Esclusivo .

Chi sarà il futuro presidente e amministratore unico della NewCo Alto Adtiatico? Il focus è qui. E lo si capisce da questi brani. Uno scambio di alto livello sulla rotta Belluno-Trieste. Procedamus. La lista proposta dalla numero uno di Friulia (detiene 73% della spa autovie), Federica Seganti, è stata approvata a maggioranza con l’astensione di Generali Italia. Tiziano Bembo confermato vicepresidente, e poi Zorro Grattoni, Laura D’Orlando e Elisa Faccin. Il Friuli cede ampie praterie di sovranità al Veneto. Da oggi il CDA della spa a maggioranza regione Fvg vede due veneti al vertice: Paniz e Bembo. Uno smacco doloroso al Friuli, piegato a novanta gradi di fronte alle spregiudicate scorribande dei poteri forti che controllano l’economia del Triveneto. Anche in questo caso, il retroscena ribalta la scena. Quale scambio è stato architetatto fra Belluno e Trieste? Come si è arrivati alla nomina dell’avvocato bellunese alla guida di Autovie Venete? Per capirlo occorre trasferire l’attenzione a Mel un paesino in provincia di Belluno dove a sede la cinese Wanbao, (azienda produttrice di comperessori e lavatrici ex ACC) e da lì percorrere il sentiero che ha portato alla nomina a commissario giudiziale della società bellunese, la friulana Anna Di Pasquale, attuale amministratore unico della new co. Società Autostradale Alto Adriatico, la spa che dovrebbe assorbire Autovie Venete. La nomina a commissario è avvenuta poche settimane fa. Cosa ha portato il ministro Stefano Patuanelli a scatenare l’ira di un intero territorio (Bellunese) con la nomina di un commissario straordinario vicino agli uomini della Serracchiani? I retroscena della scelta a sorpresa di Anna Di Pasquale al posto di Maurizio Castro.

Nel settembre 2019, il Gruppo Wanbao dichiarò di aver esaurito i fondi destinati all’operazione ACC e annunciò la chiusura dello stabilimento per l’inizio del 2020, con il licenziamento dei 300 addetti rimasti. Si raggiunse un accordo in sede romana per cui l’azienda Wanbao accettò di non chiudere Mel e di mantenerlo in vita fino alla sua collocazione in amministrazione straordinaria; Maurizio Castro, commissario della vecchia ACC che conosce a memoria sia l’azienda che il settore, venne incaricato di accompagnare il processo, si aspetta solo il sigillo formale di un’operazione che gli stessi sindacati giudicano esemplare.

Il meccanismo si inceppa però clamorosamente la mattina del 25 marzo, la data in cui il Tribunale di Venezia, che avrebbe dovuto ratificare la proposta del MISE di nominare Castro commissario, si vede arrivare invece il decreto firmato da Patuanelli che nomina per ACC Anna Di Pasquale. A quel punto i sindacati esplodono in comunicati di scandalizzata protesta e invocano l’accantonamento della “usurpatrice”; gli operai spaventati e il sindaco di Mel scrive una durissima lettera aperta a Patuanelli in cui gli ingiunge di spiegare perché ha mandato all’aria il patto istituzionale su Castro e lo accusa di un “imperdonabile atto ostile contro la comunità bellunese”. Si apre insomma un conflitto sociale e istituzionale di notevoli dimensioni e, oggettivamente, inaspettato. L’avv. Anna Di Pasquale rilascia a quel punto una intervista dai toni sprezzanti nella quale sostiene di non aver timore delle proteste sindacali. Un silenzio assordante, invece, circonda il Ministero e il Ministro, il quale non rilascia alcuna dichiarazione.

La domanda che a questo punto tutti si pongono è la seguente: ma perché un Ministro come Stefano Patuanelli, che fino ad oggi ha dato prova di grande equilibrio e saggezza si è cacciato in un guaio che rischia, nel caso Acc andasse verso la chiusura, di segnarne la reputazione in maniera irrimediabile avendo portato alla disoccupazione 300 lavoratori?

Le tesi che circolano sono le più diverse. Qualcuno sostiene che si tratti di uno scontro interno tra i Cinquestelle che vedrebbero il veneto D’Incà e il triestino Patuanelli su fronti opposti all’interno del movimento. Ipotesi attendibile ma che da sola non ci sembra basti a giustificare una situazione di questo tipo.

La ragione vera forse si riesce a comprenderla guardando alla figura dell’avv. Anna Di Pasquale, che – raccontano i bene informati – ha costruito tutta la sua carriera all’ombra di Pietro Del Fabbro, già presidente della finanziaria regionale Friulia e della stessa Autovie Venete dove la Di Pasquale ha lavorato. Del Fabbro non è uno qualunque, ma è stato per anni il braccio armato di Debora Serracchiani in Friulia che rappresenta uno snodo cruciale di governo di quella regione. E che Serracchiani e Patuanelli si stiano parlando in vista delle prossime scadenze elettorali a Trieste e in Friuli non è certo un mistero per nessuno. Un incastro diabolico che illustra la mancanza di un’autorevole classe dirigente friulana totalmente subalterna ai predatori stranieri.