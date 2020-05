CentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! Barbarie FascioLeghistaCivicoForzista: Vogliono saccheggiare Piazza San Giacomo di Udine, l’armonia di una delle piazza più eleganti d’Italia. Un orto per cani sopra il plateatico. Fermateli!

Ecco la pagina di «UdineToday».

Un orto artificiale dove i cani e i colombi possono cagare. Due tavoli, come in spiaggia, sedie da barca e piante improbabili. Ecco il progetto per la distruzione di una delle piazze più eleganti d’Italia. Pazienza per Pavan e Confcommercio, gli elementi sono molto vicini all’arredamento della sede di Tavagnacco, stordisce l’ignoranza e l’imbecillità di chi, anche solo lontanamente, legge questo progetto. Ovvero i peggiori amministratori che la città abbia mai conosciuto. C’è da sperare in un sussulto della soprintendenza. Speriamo.

I barbari son tornati simboleggiati dal’orribile orto per cani a Udine. Chi dio ci liberi prima possibile di questi selvaggi. Tornate nel Contado, a zappare la terra, assassini.