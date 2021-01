CentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! Cascami del CernoConte a NordEst: ProgettoFvg di Bini si trasforma in Lista Fedriga. Allontanare gli appetiti dei Patrioti. Esclusivo.

Era nell’aria e oggi la conferma arriva da “Il Piccolo” di Trieste. C’è un interessante attività di reclutamento di forze moderate attorno al progetto Lista Fedriga per il 2023. L’operazione, come viene riportato dal quotidiano triestino, germoglia dai cascami del CernoConte e porta a fattor comune le risorse di ProgettoFvg e Forza Italia: Lista Fedriga. Nella pratica, se a Roma Forza Italia 〈Tajani si è smarcato da Meloni e Salvini nelle dichiarazioni post visita Mattarella〉 tende a scongiurare nuove elezioni e alcuni parlamentari azzurri sono pronti a fare i bagagli verso un soggetto centrista 〈attenzionati sono i friulani Stabile e Dal Mas〉, in Regione si guarda al 2023 e alle pesature dei componenti la coalizione. In particolare a Fratelli d’Italia che, non lo dà a vedere, ma pretende la candidatura a presidente nel dopo Fedriga. Vedi Leopost di ieri.

Su queste ipotesi viene letta l’accelerazione dei centristi regionali di questi giorni che non guardano alle paturnie romane e sono al lavoro per tenere il punto su Fedriga e la Lista del Presidente. Il gruppo di lavoro più attivo è quella di Bini che avrebbe trascinato con sé il vice Riccardi e parecchi amministratori regionali pronti per il salto a Trieste attraverso il nuovo simbolo presidenziale.

Secondo “Il Piccolo” la formazione viene già data al 15 per cento e sarebbe in grado di garantire la copertura di un centro che bilanci il sovranismo leghista e tenga dietro Fratelli d’Italia. Un’elaborazione che trae spunto dalla fortunatissima esperienza della Lista Zaia in Veneto.

E’ il momento di Here we Belong, in attesa degli sviluppi del CernoConte che potrebbero portare il paese anche alle elezioni anticipate. A quel punto, con Berlusconi candidato presidente della Repubblica, la sceneggiatura sarà nuovamente stravolta.