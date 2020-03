CentrodestraFVG Exxx…Polzive!!! Il capitombolo dell’ordinanza disarmonica di Fedriga: Raddoppiate le code ai supermercati, filmato esclusivo da via MonteGrappa a Udine. PropagandaVirus.

Ordinanze presidenziali che aumentano il rischio di contagio.

Dopo Tolmezzo e Trieste (ampio resoconto ieri su Telequattro dal Famila in Valmaura) oggi è toccato a Udine, ecco la coda che si è formata stamattina in via Monte Grappa nei pressi della Coop. L’ordinanza di Fedriga entrata in vigore ieri, e che impone la chiusura dei supermercati la domenica, ha creato il panico. Come si vede dal filmato la coda ha assunto una lunghezza impressionante. E i pericoli di contagio aumentano. Il Friuli battistrada del disordine nazionale, poiché anche Zaia, ieri sera, ponderava sulle scelte e rimaneva in attesa di capire meglio cosa fare sospendendo la sua ordinanza (siamo in attesa). Il divieto in Veneto di fare passeggiate oltre i 200 metri dalla propria abitazione è durato solo 5 ore. L’ordinanza pubblicata da Zaia ieri sul Bur è diventata “sospesa” poco dopo le 20. Lo stesso vale per la chiusura dei negozi di generi alimentari il cui annuncio è finito nel limbo. Questo per ciò che riguarda il Veneto.

Quello del Friuli è uno show scandaloso, apocalittico, irragionevole, una ribalta degna della peggior propaganda politica in tempi di emergenze. Le regioni devono muoversi in armonia con lo stato. Eppure nella martoriata Lombardia ci si allinea alle disposizioni ministeriali. Per ora siamo governati da presidenti isolati, e che si muovono autonomamente mossi solo dall’istinto di propaganda.