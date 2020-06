CentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! Il caso D’Agostino polverizza la maggioranza: Forza Italia scarica il super presidente. Sbrego e assenza fatale alla riunione unitaria di oggi al porto di Trieste. Esclusivo.

La giustificazione dei lavori in consiglio regionale non regge. Alla riunione unitaria convocata oggi al porto di Trieste per organizzare la grandiosa manifestazione pro D’Agostino di sabato, mancava solo Forza Italia. Nessun consigliere comunale né regionale si è fatto vedere nei paraggi. Per il resto c’erano tutti, Dipiazza, Fedriga, Slokar, Russo, Giacomelli, Cosolini, Ussai, esponenti sindacali, il commissario Sommariva e molti altri. Gli esponenti del “Patto per l’Autonomia” di Federico Monti, hanno partecipato all’incontro e annunciato di voler condividere l’iniziativa di Tryeste in favore dei portuali: testimoniare l’internazionalità di Trieste e del proficuo lavoro svolto dall’ex presidente del porto.

Un’assenza, quella di Forza Italia, che non è passata inosservata. Diversamente dall’ex forzista Dipiazza che, senza alcuna remora o retropensiero, ha partecipato entusiasticamente all’iniziativa. Si sa di una mozione che sarà discussa in consiglio comunale a favore di D’Agostino sulla quale vi sono delle riserve importanti dei consiglieri di Forza Italia di Trieste. Una situazione ingarbugliata e dannosa per la coalizione e per la tenuta del centro destra alle prossime elezioni comunali cui, ad oggi, Dipiazza ha annunciato di volersi ricandidare. Sul fronte giudiziario sono stati presentati due ricorsi, uno relativo alla parte offesa nella persona del presidente Zeno D’Agostino, l’altra, da parte dell’autorità portuale che contiene un profilo più esteso relativo ai danni che l’ente può aver ricevuto.

Si chiede la sospensiva in tempi rapidi per consentire a D’Agostino di rientrare alla guida del porto. Se il provvedimento dell’ANAC restasse in piedi fino a novembre, il manager veronese non potrebbe candidarsi per il secondo mandato.