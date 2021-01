CentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! Il CernoConte polverizza la coalizione. Parte dal Friuli il siluro a Forza Italia: Fedriga lancia Berlusconi presidente per darlo in pasto alle iene. Esclusivo.

Quelli della Lega non devono averla presa bene sul fatto che Forza Italia, compresi pezzi di parlamentari friulani 〈Dal Mas, Stabile, Savino, Pettarin, Novelli〉, potrebbero andare in soccorso a un nuovo governo smarcandosi dai sovranisti. E’ una delle tante ipotesi utili per allontanare il voto ma che prelude a uno sbrego. E oggi a est del nord est se ne è avuta la dimostrazione.

Sulla pagina facebook di Nordest24 appare la velenosa dichiarazione di Fedriga: “Berlusconi possibile presidente della Repubblica”. Dopo Salvini, a gettare benzina sul condominio forzista ci pensa il governatore del Friuli. Ovviamente le reazioni erano prevedibili, e sono arrivate, puntuali: “…siamo allo sbando – scrive Elena – più bunga bunga per tutti”. Interviene Donatella che punge: “Pregasi appoggiare il fiasco”.

Il punto è lacerante, le voci sulla disponibilità di Forza Italia a formare un nuovo governo col PD e 5 Stelle hanno fatto roteare le parti basse ai leghisti. In questo senso si materializza l’ABC della politica: se vuoi fracassare 〈in termini politici〉 qualcuno, dallo in pasto alla piazza e all’avversario. Il modo più elegante e rodato per fargli cambiare idea. Questo cataclisma diventa utilissimo anche per dosare la tenuta del centrodestra classico alle prossime amministrative e alle regionali in FriuliVG. Per il resto, come dice il commentatore, Pregasi appoggiare il fiasco. Grazie