CentroDestraFVG Exxx…Polzive!!! Il direttore di MTF Zanin firmerà oggi i contratti per Carini e Codarin. Giallo su Molinaro per un solo anno. Un’auto partirà da Trieste verso Udine con a bordo il segretario Zubin. L’incompatibilità clamorosa di Zanin in Mtf fino al 31 luglio.

Centrodestra irriconoscibile: giacimento di poltronari e di ruffiani alla ricerca del reddito di cittadinanza all’insù.

Il presidente del consiglio regionale FVG Zanin (DG e amministratore unico fino al 31 luglio scorso in Mtf), avallerà oggi a Udine i contratti per Fanny Codarin, capo di gabinetto; Fabio Carini, direttore di Acon e di Pierluigi Molinaro, portavoce del presidente. Secondo rimbalzi triestini, pare che Zanin al 24 dicembre scorso, non avesse ancora formalizzato nessun incarico e che gli uffici del segretario generale Franco Zubin (121 mila euri/anno) siano in allarme per la formalizzazione degli atti. In mattinata, una vettura è pronta a partire da Trieste alla volta di Udine dove il presidente Zanin attende la delegazione, poi il presidente partirà per una breve vacanza. Ma scoppia un giallo di dimensioni planetarie. L’ufficio di presidenza di Zanin ha deliberato che il contratto del portavoce Pierluigi Molinaro abbia una durata di un anno. Se così non fosse, non verrebbe rispettato l’indirizzo indicato dall’organo collegiale. Molinaro vuole un contratto di almeno 3 anni per poter utilizzare il compenso da 100mila euri/anno per la sua prossima campagna elettorale. Accetterà? E’ questo un centrodestra irriconoscibile. Dopo la compensazione al trombato Igor Treleani con l’invenzione dell’incarico di responsabile comunicazione di Fvg Strade (3.500 euri/mese per 13 mensilità), quello di Carini (vicende Fidal e Ogd 120mila euri/anno), il caso portavoce su misura al trombato Molinaro (100mila euri/anno), tiene ancora banco il caso Piero Mauro Zanin e le sue incompatibilità in Mtf di Lignano scoperte dal blogger: Fino al 31 luglio scorso (data di nomina di Gerolin a presidente del Cda), il presidente del consiglio svolgeva contemporaneamente le mansioni di Direttore Generale e di amministratore unico della Srl. Due incarichi in assoluto contrasto e collisione fra loro. Incompatibilità clamorosa che sarà vagliata dalla Corte dei conti del FVG. Centrodestra irriconoscibile, giacimento di ruffiani e di richiedenti reddito di cittadinanza all’insù.