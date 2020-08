CentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! Il mojito dà alla testa alla Lega. Dopo Carlo Pavan, irrompe il tenebroso Calligaris, quello che spezzò il cuore a Ilaria Cecot: “Sparerei ai migranti”. Chiesta la sospensione dal consiglio. Il forzista Zanin invoca la sicurezza sui migrantes e lascia entrare in aula 12 scalmanati di Casa Pound. Fedriga impacciato. Esclusivo.

Non ci sono notizie, a memoria d’uomo, di un martedì così schizofrenico come quello che si è inventato oggi il centrodestra Fvg. I primi ad accendere il petardo sono stati quelli di Casa Pound. Grazie alle inesistenti misure di sicurezza, il gruppetto è entrato indisturbato nell’aula del consiglio regionale, ha preso il megafono e stordito i poveri consiglieri della 6a commissione. 2 minuti di comizio, indisturbati, Nessun commissario, nessuna vigilanza. Solo Honsell ha avuto il coraggio di alzarsi e uscire dall’aula- Come hanno fatto ad entrare? mistero. Il presidente del consiglio Zanin, Forza Italia, si è scordato le elementari regole nella sua disponibilità, la sicurezza e garanzia dei lavori in consiglio. Si pensa a un esposto per non aver garantito le elementari garanzie dei lavori. Nello stesso momento, l’esponente leghista e consigliere regionale Calligaris si metteva in competizione con i fascistelli urlando che, lui più di loro, ai migrantes avrebbe sparato, tranquillamente. Delirio che mette in crisi il segretario della Lega Fedriga e l’opposizione che chiede un periodo di sospensione dall’aula per il bisiaco tombeur de femme. Dopo Carlo Pavan ecco Calligaris, il bel tenebroso cui la pagina dello scandalo aveva dedicato la copertina alcuni anni fa. Siamo nel 2018.

“Il Calligaris, dopo una breve ma intensa storia d’amore, aveva scaricato l’ex assessore provinciale Ilaria Cecot per tuffarsi tra le braccia di una nuova fiamma da poco iscritta alla Lega. Ci furono momenti di alto lirismo romantico che Ilaria Cecot, sedotta e abbandonata, aveva così sintetizzato: “Io, è vero, ho profondamente amato un uomo di idee politiche diametralmente opposte alle mie. Quando quell’uomo sette mesi fa, mi chiese di sposarlo, con le lacrime agli occhi dissi di sì. (…), A lui avrei dedicato il resto della mia vita. (…). Le cose sono andate diversamente a causa di questa nuova fiamma che si è presa la mia vita”. Ilaria Cecot conclude la parabola sofferente con un passaggio sulla dignita:

“La dignità di vivere l’ amore come un dono e non come una scorciatoia per giungere al potere. Ah si, dimenticavo, lui ad un certo punto mi chiese di andare a lavorare con lui, in quel posto dove poi si è ritrovata per caso lei, voleva me perché con me vicino si sentiva più sicuro perché io di politica ne capivo quanto e più di lui, diceva”. Centrodestra irriconoscibile.