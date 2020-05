CentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! Il ritorno della Serenissima: Il friulanista Fontanini spreca 1,2 milioni di euri per sventrare casa Cavazzini di Gae Aulenti, affida i lavori ai veneti di Goldin. Gli abusi e gli illeciti sull’affidamento all’architetto Chiodin. Ordini friulani infuriati. A Marzio Giau i loculi. Esclusivo

Perché insistere così pervicacemente sui veneti per l’organizzazione di mostre a Udine? A quale “cosca” locale ha tirato giù le braghe il sindaco friulanista per demolire casa Cavazzini? Come fa un professionista di Conegliano a ricevere un affidamento diretto pari a una parcella di 38.500 euri su un lavoro di 1milione e 200mila? L’abuso è fenomenale, sul filo dell’illecito. Hanno abbassato l’onorario per poterlo affidare direttamente a un ingegnere trevigiano che fa parte del trio Goldin: Carlo Chiodin, socio di Goldin (l’altro è l’architetto Gherardi). Nessun professionista friulano è stato invitato ad eseguire la bestalità dei lavori cui Fontanini è stato costretto ad accettare, anzi all’architetto Marzio Giau di Fratelli d’Italia, consigliere comunale a Pasian di Prato, gli hanno dato una paio di incarichi per altre cose: i colombari del cimitero di Paderno (totale 3,700€).

Intanto i Friulani restano coglionati dal “para-friulanista” Fontanini. Per il progetto dello sventramento di casa Cavazzini, non è stata fatta nessuna gara. Quali sono state le offerte economicamente più vantaggiose? Nulla. Abusi compiuti dal peggior centrodestra udinese contro i professionisti locali. Ordini degli architetti e degli ingegneri su tutte le furie.

La ricostruzione dell’opera, lascia emergere un quadro in cui il nuovo destino di casa Cavazzini, è stato deciso dall’amministrazione in assenza di una direzione scientifica in cui l’affidamento dei lavori di adeguamento funzionale e impiantistico è avvenuto per determina dirigenziale (ossia incarico diretto) a soggetti privati (l’architetto Edoardo Gherardi, allestitore della società Linea d’Ombra, e architetto Carlo Chiodin dello Studio Dimensione Progetto di Treviso).

Ecco un brano della determina.

Museo d’arte moderna e contemporanea – per ospitare mostre internazionali. Affidamento degli incarichi relativi alla redazione del progetto definitivo (strutture e impianti), progetto esecutivo (strutture e impianti), e alla esecuzione dei lavori (direzione operativa opere strutturali e impiantistiche, aggiornamento manuali d’uso e manutenzione, contabilità) all’arch.Carlo Chiodin per l’importo netto di euro 38.520,00.

Delibera di Giunta comunale n. 267 d’ord. del 01.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo Studio di fattibilità avente ad oggetto: “Interventi di adeguamento di Casa Cavazzini – Museo di Arte Moderna e Contemporanea – per ospitare mostre internazionali – opera 7886” a firma dell’arch. Edoardo Gherardi per la parte architettonica e allestimento, incaricato di un tanto con determinazione dirigenziale n. cron. 4512 del 27.12.2018, per un quadro economico complessivo di euro 1.238.000,00. Friuli latrina italica.