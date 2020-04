CentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! In Friuli si muore di virus, terapie intensive esaurite e aziende alla canna del gas. I parlamentari Savino e Del Mas se la ridono: In viaggio verso Roma con “Una montagna di panini”. Esclusivo.

In Friuli si muore di virus, a Pordenone e Udine i posti per terapie intensive sono esauriti, i contagiati sono circa 1.600 e le imprese alla canna del gas. Può bastare per radere al suolo anche i pionieri più resistenti. Eppure in tutta questa drammatica sequenza giornaliera c’è qualcuno che sprigiona allegria, quel qualcuno che appartiene alla casta dei paraculati, degli scampati al pericolo dell’oblìo e graziati da un sistema elettorale bastardo. Guardateli in foto.

Si tratta di due parlamentari (13mila euri/mese) di Forza Italia (Forza italia…), che. minimo minimo, dovrebbero passare questi giorni a visitare le aziende friulane in crisi, elaborare soluzioni da portare in aula, proposte e distribuire mascherine. In questi giorni, in Friuli dove sono stati eletti, nessuno li ha mai visti. Nessuno.

Uno (Del Mas), è stato nominato candidato senatore dalla coordinatrice Savino (in foto) nel collegio proporzionale Friuli, la stessa Savino si è auto-nominata deputato nel collegio di Codroipo. Nessun azienda, nessun imprenditore locale l’ha mai vista.

L’attività della coppietta resta quella immortalata dal grande Giovanni Guareschi: Sulla vecchia “Balilla” s’avanza, la famiglia Brambilla in vacanza.

Infatti la rombante didascalia che accompagna la foto della coppia sorridente pubblicata lunedì scorso è da avanguardia cinematografica: “In viaggio verso Roma…autocertificazioni…e una montagna di panini…”. Barboni e sciocchi.

Oltraggio ai friulani, alle aziende, alle partite iva, ai contagiati, ai morti e alla tragedia che ha colpito la popolazione friulana. Ridono, certo che ridono: 13 mila euri/mese per tre giorni di attività parlamentare. Ecco per esempio, l’agenda di oggi:

Senato: alle 9,30, il Ministro della salute Speranza rende un’informativa sulle iniziative di competenza del suo Ministero.

Camera: Oggi in Aula alle 15 interrogazioni a risposta immediata – Question time Alle ore 17, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, svolge una informativa urgente del Governo sulle iniziative di competenza del Ministero della Salute per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.