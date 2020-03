CentroDestraFVG Exxx…Polzive!!! La mascherina di Fontanini rullata dai sindaci friulani: Ziberna alle prese con i camionisti, Ciriani si è fatto donare 10 mila mascherine; Dipiazza dà l’esempio lavorando: “Teniamo duro”. Esclusivo.

Il feudo leghista di Fontanini rullato dai suo colleghi sindaci del Friuli e dall’incapacità di gestire l’emergenza. Un dato su tutti: A Udine, gli utenti finiti nelle grinfie della raccolta differenziata non sanno come agire. Fuccaro vorrebbe invadere la privacy degli udinesi differenziando la raccolta a seconda di chi è rimasto colpito da virus: se sei in quarantena va nel bidone, altrimenti devi differenziare. Allarme fra gli operatori ecologici.

Insomma, quando ieri Vestaglia ha pubblicato la foto con mascherina, mezzo mondo friulano si è messo a sghignazzare. Ma se non lavora in condizioni normali, come fa a farsi fotografare nel suo ufficio ai tempi della peste? Seghe e solo seghe propagandistiche, peggio del Papeete.

In quanto ai suoi colleghi, tutti sanno in quali condizioni si trovano. Dipiazza si dedica al giardinaggio e lancia appelli a restare a casa. Ziberna alle prese coll’inferno della frontiera Italo-Slovena e i problemi coi camionisti. Ciriani a Pordenone non frequenta salotti e, rapido rapido, si è fatto donare 10mila mascherine dalla comunità cinese.

Un suggerimento agli strateghi del salotto leghista di Udine. Una foto così è la miccia ideale per accelerare il grande scontro sociale che fra qualche mese esploderà in Italia: Quello fra le partite iva e il pubblico impiego, politici compresi.