CentroDestraFvg Exxx…Polzive!!!! Maggioranza di Udine ai ferri corti: Bocciata la proposta di una commissione-sicurezza per sopperire al boldrinismo dei Leghisti Ciani e Fontanini. Il decano dei consiglieri padani Dordolo, rade al suolo il sindaco sulla moschea: Dimettiti! Esclusivo.

Alta tensione nel centrodestra friulano e sindaco di Udine che minaccia dimissioni se i consiglieri di maggioranza non la smettono di rompere i colioni. L’ultima delle sterminate querelle è quella sulla moschea in città e le promesse mancate sulla sicurezza. I ferodi si sono arroventati una settimana fa quando alcuni consiglieri di maggioranza, fra i quali Pittioni, Zanolla e Vidoni, avevano chiesto al sindaco di costituire una “commissione comunale sulla sicurezza” presieduta dal meloniano Pittioni.

L’organo si rendeva necessario per sopperire all’incapacità amministrativa rispetto alle irrisolte problematiche di alcune zone (Via Ungheria, via Croce) della città. Promesse mancate, cittadini infuriati.

La proposta della commissione è stata bocciata da Fontanini e da alcuni esponenti del terzomondismo di ritorno della maggioranza di centrodestra. Si sono impermalositi e hanno giudicato l’iniziativa come un “attacco politico” all’assessore delegato Ciani. La sicurezza è un tema caro alla maggioranza ma completamente disatteso e scivolato al controllo dei BenitoRemix. Infatti le scintille restano alte e anche stamattina il brusìo dal palazzo si levava alto.

Ad alcuni consiglieri di maggioranza non va ancora giù la balla raccontata a reti unificate da Vestaglia-Fontanini sulla moschea. Non regge la difesa ad oltranza del suo cocco Ciani che è il principale responsabile della disattenzione sulle autorizzazioni. Negligenza che non è sfuggita al decano dei consiglieri comunali della Lega, Luca Dordolo. Ecco un passo:

«Ho sentito l’intervista/arrampicata sugli specchi del sindaco Fontanini su Telefriuli. (…) – attacca l’ex consigliere comunale Dordolo – …mi meraviglio della commissione urbanistica (ma chi l’ha nominata, la giunta Honsell ?? La giunta Fontanini si è forse dimenticata di cambiarla?) che dovrebbe vigilare su cose così evidenti e macroscopiche abbia lasciato passare senza neanche informare prima la giunta comunale!! Insomma, una cosa del genere non può passare liscia in nessun modo e Sindaco, Giunta e maggioranza hanno delle responsabilità politiche INELUDIBILI sulla questione.

I CITTADINI DI UDINE NON VI HANNO ELETTI PER FAR COSTRUIRE MOSCHEE O CENTRI CULTURALI ISLAMICI SUL TERRITORIO COMUNALE. SIETE QUINDI PREGATI DI PROVVEDERE O DI DIMETTERVI. GRAZIE».