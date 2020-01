CentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! Modifica legge elettorale regionale, maggioranza divisa. Spunta modifica al regolamento del presidente del consiglio. Esclusivo.

Parlare di legge elettorale regionale è come finire ustionati dai “pignarûi” friulani. I venerandi del settore hanno rilevato un‘intensa attività accademica attorno all’argomento. E’ la madre di tutte le leggi. Si decide a tavolino chi, come e perché il tizio sarà eletto e, all’atto del deposito delle liste, si saprà anche come sarà composto il consiglio. Un mese prima. Fedriga, durante la conferenza stampa di fine anno, ha anticipato che il 2020 sarà l’anno della nuova legge elettorale. Sull’ipotesi di un sistema a liste bloccate, alcuni consiglieri di maggioranza hanno già promesso battaglia in aula: per noi che sgobbiamo sul territorio e che ci siamo guadagnati la fiducia dell’elettore con la preferenza, sarebbe un insulto. Il nostro impegno stracciato e snaturato il valore del voto. Quale sarà l’interesse dell’elettore se il suo voto non conta un cazzo? se i rappresentanti del territorio saranno scelti dai segretari dei partiti? in questo modo, riferiscono alcuni consiglieri di maggioranza, si facilita e si favorisce ancora di più l’astensionismo. “Dovesse arrivare in aula una proposta del genere (liste bloccate), non accetteremo questa proposta e – ribadisce il gruppetto di consiglieri – daremo battaglia”.

Ma c’è un’altra questione, più contingente, che incrocia l’eventuale modifica della legge elettorale: Leonardo Barberio consigliere regionale di Fratelli d’Italia e già consigliere e assessore provinciale a Udine, sta elaborando una proposta di modifica del regolamento del presidente del consiglio. In pratica, trattandosi di una modifica che richiede un iter molto semplice (commissione, calendarizzazione, aula), l’esponente meloniano vorrebbe riprodurre in regione il principio che regolava la durata del presidente del consiglio in provincia. Il principio applicato nell’ente intermedio conteneva un alto profilo democratico della carica, la sua durata era di 2 anni e mezzo, rinnovabile dal consiglio provinciale. Ora, fatti due conti, entro la fine di quest’anno il consiglio potrebbe essere chiamato a rinnovare o sostituire il presidente del consiglio FVG.