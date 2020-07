CentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! ProgettoFvg detta l’agenda a Forza Italia, Sandra Savino costretta ad inseguire. Esplode il caso Monfalcone: Nicoli sbrega con Cisint. Gli azzurri a un passo dallo strappo in maggioranza. Saro e De Gioia presentano il gruppo a Trieste. Esclusivo.

Tambureggiante inizio di settimana per il centrodestra Fvg. Come anticipato da Leopost, oggi nell’isontino la temperatura fissava corrispettivi molto alti. A Ossario, lungo la dorsale isontina, è stata convocata dai vertici di ProgettoFvg la conferenza stampa di taratura dei nuovi progetti amministrativi per il goriziano e la timbratura dell’ambizioso progetto di federazione moderata (Forza Italia e Progetto…) elaborato da Sergio Bini e Mauro Di Bert. All’invito dei gialloblù ha risposto Sandra Savino, costretta ad inseguire le iniziative altrui in mancanza di proprie. Forza Italia ormai vive su ciò che resta dell’alloro. A fare gli onori di casa il sindaco di Gorizia Ziberna circondato dall’on. Pettarin, Di Bert, Morandini, Gozzi, Tripani e una buona parte di esponenti dell‘Udc locale.

Magic Moment per Progetto Fvg dopo che il sindaco di Cormòns, Felcaro è passato con Bini. Al tavolo dei relatori era presente anche il coordinatore provinciale di Forza Italia, Giuseppe Nicoli. Il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale e comunale a Monfalcone, è il protagonista di una furiosa querelle con la maggioranza Cisint. L’esponente forzista ha criticato ferocemente il sindaco leghista per la mancata convocazione della maggioranza sulla variazione di bilancio. Una ferita democratica che il forzista non ha digerito. A tutti sono note le divergenze fra la sindaca e Nicoli, tanto da costringere sia Riccardi che Savino a intervenire su Fedriga per chiarire il cortocircuito. Un caso singolare di disordine in maggioranza in quanto tra i banchi della giunta, siede Francesco Volante un esponente di Forza Italia. Occore dire che Nicoli è anche il capogruppoi di Forza Italia in regione. Nell’isontino, gli azzurri da una parte stanno con Fedriga, dall’altra sono contro la Cisint.

I rimbalzi isontini danno per certa una spaccatura della coalizione per le prossime comunali. Nicoli verso una civica alternativa all’egemonia leghista con un candidato sindaco che farà tremare i cantieri.

Alle viste anche uno scambio fra assessore regionale e sindaco. Ma è prematuro per parlarne.

In quanto a Regione Futura, oggi Da Suban in quartiere San Giovanni, è stato presentato il gruppo triestino. Franco Bandelli (oltre 500 preferenze alle ultime comunali) è passato col gruppo di Saro. In conferenza stampa erano presenti: Saro stesso, Castenetto, Ciani, Zanon, De Gioia, Sacellini. Primi impegni, la preparazione della lista civica per le comunali di Trieste. L’area dell’agibilità politica resta quella del centrodestra, tuttavia, non sono escluse altre aperture.