CentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! Sacile scalda il cuore di Vannia Gava e della Lega. Palmanova nel mirino di ProgettoFvg. Esclusivo

La notizia, diffusa dal «Gazzettino» di oggi, non ha sorpreso più di tanto gli addetti ai tormenti politici della destra Tagliamento. Il rimbalzo giunge da Sacile 〈Pn〉, uno dei comuni più importanti della regione e da sempre buon vivaio leghista. Anche se le elezioni sono fissate nell’anno della madre di tutte le adunanze, 2023, c’è già chi pensa alla Patria che sta «dove batte il cuore» per dirla con le parole dell’onorevole Vannia Gava.

Secondo il quotidiano, l’ex sottosegretario e amica personale di Matteo Salvini, rapita dalla nostalgia per la Serenissima, starebbe pensando seriamente a un grande rientro dall’esilio romano e alla candidatura a sindaco. L’ambizione assume una dimensione politica di gran livello. A Sacile governa Forza Italia assieme alla civica del sindaco Spagnol. All’opposizione combattono la Lega e ProgettoFvg 〈Elisa Palù〉; centrodestra diviso. Il capogruppo della Lega è Bottecchia, braccio destro della Gava e, da un anno, segretario del Carroccio. Una ragnatela di relazioni incredibile che permette all’onorevole leghista di puntare serenamente alla sindacatura nel Giardino della Serenissima. Un accordo Lega-ProgettoFvg che si sta già perfezionando fra i banchi del consiglio comunale e che viene replicato anche nelle scadenze elettorali più immediate, per esempio quella di Palmanova, snodo friulano decisivo per capire le oscillazioni centrodestriste. Secondo Antonio Di Piazza, uno dei papabili alla candidatura a sindaco, per il centrodestra quella di primavera é un’occasione d’oro. Le polemiche sull’ospedale sollevate ossessivamente dalla maggioranza, saranno smentite appena l’emergenza Covid sarà rientrata. Di Piazza sconsiglia al sindaco Martines di speculare sulla struttura sanitaria e usare le disgrazie come manifesto per autopromuovere la campagna elettorale per le regionali 2023. Salvo rinvii, l’appuntamento elettorale per le comunali nella città stellata è previsto nella primavera di quest’anno e Antonio Di Piazza può già contare sull’appoggio esplicito di Progetto Fvg e della Lega 〈non è passata inosservata la pericolosissima questione di Sottoselva, in cui i migrantes contagiati potevano muoversi indisturbati e senza controlli〉. La partita si annuncia apertissima visto che dalla maggioranza uscente si fanno i nomi dei primi candidati. E sono quelli della vice Adriana Danielis, dell’assessore Luca Piani e della capogruppo della lista “Ancora più Domani”, Silvia Savi.