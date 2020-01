CentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! Savino e Bini pedalano verso il futuro. Nasce la federazione dei moderati in consiglio regionale FVG, “Non siamo sovranisti”. Prima marcatura: A Trieste sosteniamo il sindaco Dipiazza. Bini: “E’ iniziata la fase due di ProgettoFVG”. Esclusivo.

I conservatori del centro destra hanno la loro prima coppia di fatto: ProgettoFvg e Forza Italia. Bini, Savino, Nicoli e Di Bert hanno presentato oggi a Udine il primo progetto a livello nazionale di federazione fra Forza Italia e una lista civica in un consiglio regionale: ProgettoFVG dotata di 7 consiglieri regionali: Nicoli, Zanon, Mattiussi, Piccin, Sibau, Morandini, Di Bert.

Un’operazione politica (Nicoli) determinata dai rimbalzi nazionali ma soprattutto dalla necessità di fornire un elemento di chiarezza agli elettori moderati. Un nuovo polo centrista destinato ad allargare l’offerta elettorale del centrodestra sul piano regionale e che va a rafforzare quell’area centrista altrimenti erosa dai sovranisti di Fratelli d’Italia e dalla Lega. Come si dice in questi casi: tenere il punto e marcare l’area che non è in svendita. Il mondo gira e solo i paracarri stanno fermi. Tutto nel rispetto dei ruoli e del dialogo aperto, ben s’intende, con il presidente Fedriga. In questo senso, la federazione ha già in cantiere i primi impegni: Elezioni amministrative a Cividale e l’appoggio al 100% del sindaco Dipiazza a Trieste, i grafici sono al lavoro per elaborare tecnicamente i simboli e poi presentare le liste. L’appoggio al sindaco Dipiazza a Trieste ha un significato politico fenomenale (Roberti…). Chi vuol capire capisca.

Il capogruppo di Forza Italia in regione Nicoli parla di “Operazione politica”. La coordinatrice Sandra Savino di un: “progetto che era nelle cose, tant’è che io vengo dalla Lista per Trieste”. il presidente di ProgettoFVG Di Bert: “Non siamo sovranisti”. L’assessore e coordinatore regionale Bini usa le metafore del suo referato per delineare la novità politica del 2020: “Stiamo realizzando un’operazione ambiziosa ma necessaria e che ha una forte valenza culturale: mettiamo a sistema i moderati che finora risultavano dispersi, quasi nebulizzati – ha detto l’assessore – Il mondo, sempre più complesso, continua a correre molto velocemente, mentre in Friuli Venezia Giulia per troppi anni si è ragionato per compartimenti stagni, lavorando ognuno nel proprio orticello”. In quanto alle ruggini in alcuni comuni fra Lega e PogettoFvg (Cordenons), Bini ci tiene a sottolineare: “Oggi è iniziata la fase 2 del partito”.