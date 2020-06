CentrodestraFvg Exxx…Polzive!!! Sul Magheggio della Moschea si sbrega la maggioranza dei menestrelli udinesi. Nasce un centro commerciale arabo. Sergo (5 Stelle): “Sulla legge omnibus regionale, hanno rimangiato le promesse sottoscritte in campagna elettorale”. Il caso Terminal Nord e l’assessora Manzan. Esclusivo.

Un magheggio normativo consente di trasformare un centro culturale in una moschea. Ennesima figura di merda dei leghisti udinesi rullati dagli arabi. Sono mesi che i residenti protestano per il casino che fanno gli islamici durante le loro preghiere, fino oltre la mezzanotte. La Lega tace.

Dalle puttanate del consigliere Pavan, alle priorità dei pupi del disorientato Govetto, per arrivare al centro cultural-commerciale islamico. Una teoria di figuracce che mette in luce l’incapacità amministrativa dei menestrelli. Stordimento complessivo che stavolta coinvolge anche la maggioranza regionale: Cestinato il programma elettorale di Fedriga. Il caso è stato sollevato in aula del consiglio regionale dal pentastellato Sergo che, a proposito di nuovi insediamenti commerciali (il progetto Terminal Nord di Udine) e colate di cemento rinnovate, fa sapere: “Lega e Giunta si rimangiano la parola su moratoria grande distribuzione”.

“Avevamo chiesto una moratoria alla proliferazione di nuove attività commerciali di grande distribuzione sopra i 1.500 metri quadrati, ma Giunta e maggioranza, rimangiandosi la parola data, hanno bocciato la nostra proposta articolata su due emendamenti che il capogruppo Bordin aveva promesso la condivisione. Purtroppo – aggiunge Sergo – la Lega, al momento del voto, ha bocciato la moratoria dando di fatto via libera a tutte quelle autorizzazioni di nuovi insediamenti commerciali che in questi anni hanno avuto un solo effetto: mettere in ginocchio piccoli commercianti e ambulanti, ma anche aumentare la concorrenza tra le stesse grandi distribuzioni che poi son costrette a chiudere i battenti e lasciare i dipendenti in cassa integrazione”. Il riferimento al nuovo progetto di insediamento commerciale al Terminal Nord è evidente. Stupisce che l’assessore delegato alla pianificazione territoriale del comune di Udine, sia la stessa persona che ha sottoscritto il programma elettorale regionale del centrodestra nel 2018 (segretaria di Autonomia Responsabile), tale Giulia Manzan dipendente dell’Enaip di Pasian di Prato, cellula nordestina del Pd.

Nel programma regionale del centrodestra, il passaggio era chiarissimo: “…un’attenzione specifica va data al commercio intraprendendo azioni che vadano a rivitalizzare i centri storici (…) bloccando nuove realizzazioni di centri commerciali”.

A Udine, sia Fedriga che Manzan si sono rimangiati il programma. Anzi, con la complicità di Alessandro Ciani, l’assessore leghista all’edilizia privata, è stato ripreso il progetto caldeggiato da Honsell della realizzazione di un nuovo centro culturale di matrice islamica che prevede la costruzione di un’area residenziale, una serie di negozi al dettaglio e uffici. Cemento, nuovo cemento per la costruzione di un centro commerciale e culturale arabo. Lega e centrodestra irriconoscibili.