CentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! Ti hanno dato la cassa…ora pedala. E’ l’assessore alle finanze Barbara Zilli la recordman dei rimborsi spese per missioni. Oltre 10mila euri nel 2020. Esclusivo.

In calce, gli importi dei singoli assessori.

Le somme liquidate per il rimborso delle spese per missioni sostenute da ogni assessore nel 2020, assegnano la primazia all’assessore della Lega Barbara Zilli, fiore all’occhiello della giunta Fedriga. Cosa significa? Semplicemente che le deleghe alle finanze e le competenze su specifiche aree intersettoriali dei due POR FESR, hanno richiesto uno speciale impegno in missioni in lungo e in largo per l’Europa. Soprattutto in un anno disgraziato come il 2020. La borsa regionale è nelle mani della Zilli, e Fedriga, anche se oggi conferma la volontà di ricandidarsi nel 2023, non disdegnerebbe, in caso di irresistibili sirene romane, di assegnare il trono triestino all’attuale assessore. “Ha voluto la bicicletta… e ha pedalato”. Concetto afferrato alla lettera dall’assessora che è riuscita, fra le tante, anche ad istituire un fondo da 12 milioni di euri per le aziende penalizzate dal Covid-19 che vanno ad aggiungersi ai 50 milioni di euri inseriti nel ddl “Sviluppo Impresa” annunciati oggi dall’assessore Bini. A seguire, nella speciale classifica di fine anno, si trovano Pizzimenti e Scoccimarro. In calce i dati. Buon anno.