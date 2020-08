CentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! Vertice di maggioranza stasera a Udine. In partitura: Il caos fototrappole nel campo Rom di via Monte 6 Busi e i migrantes ospitati nella sede della Polizia Locale. Tensioni in maggioranza sulle pesature. Il tempo delle promesse è scaduto. Si dimette Siega, il responsabile Comunicazione Fvg della Lega Giovani. Esclusivo.

Il caos. Con un dispaccio pubblicato in rete, Andrea Siega di Tarvisio, responsabile Alto Friuli e Comunicazione-Stampa della Lega Giovani, ha annunciato le dimissioni dalle cariche. La delusione per un movimento di stampo Bielorusso, traspare nelle sue parole: “Nonostante abbia provato in tutti i modi a risollevare il movimento provinciale, ho notato un declino spaventoso nell’ultimo anno…”. Un messaggio crudo, mortificante. “Ho cercato di rianimare un movimento che stava e sta andando a rotoli”.

Stasera a palazzo D’Aronco si terrà un vertice ci maggioranza convocato dal sindaco su sollecitazione di alcuni esponenti dei partiti che reggono la disordinata coalizione. La propaganda contro i migrantes ormai suona come un disco rotto. Tante pivetatte ma i problemi restano, anzi, si sono acuiti e il sindaco fa spallucce. Sul fronte sicurezza la Lega ha completamente fallito il programma. Stesso discorso per i rifiuti, le telecamere promesse da Ciani sono come gli aeroplani di Hitler. Ieri via Monte 6 Busi, quartiere Rom, si presentava così. All’incapacità amministrativa, si aggiunge quella delle pesature e delle promesse. I tempi cambiano e le sirene del misto lusingano più di qualche consigliere della Lega. L’arte del galleggiamento, tanto cara a Fontanini, ha superato la linea rossa. Troppi assessori esterni, troppi assessori senza voti, troppi errori e inesperienze.