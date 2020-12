CentroDestraNoMask Exxx…Polzive!!! Perchè le forze dell’ordine non hanno interrotto la pagliacciata di sabato a Udine? Le tre righe della mozione Del Torre che hanno lacerato la maggioranza. ProgettoFvg contro la Lega. Esclusivo.

Il capogruppo di ProgettoFvg in consiglio comunale a Udine rade nuovamente al suolo tutte le piazzate leghiste sulla sicurezza. L’episodio di sabato scorso dei No-Mask è da Luna Park planetario.

La Lega dei periferici, Ciani, Battaglia, Fontanini, Franz, Laudicina, Ioan e il resto, pur di non urtare la sensibilità della Questura, ha fatto togliere tre righe tre dal testo di una lucidissima mozione della consigliera Del Torre portata ieri sera in consiglio. Le tre righe che hanno mandato in bestia il capogruppo di ProgettoFvg sintetizzavano il cortocircuito sulla sicurezza che continua a esplodere nelle mani della Lega. Il punto chiave della mozione «…La passeggiata dei No-Mask non risulta essere stata interrotta in alcun modo dalle forze dell’ordine… » è stato tolto. A questo punto e considerando il pericolo e l’angoscia che il gruppo degli svalvolati aveva provocato sabato scorso fra le persone che si trovavano nei paraggi, a Zanolla gli si sono girati gli zebedei ed ha interrotto il collegamento. Non ha votato. Il consigliere si domanda: «Per quale ragione la Questura è intervenuta solo dopo due giorni? Che aspettava l’assessore a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine? Che amministratore è quello che, pur pagato 3000€ mese, teme di disturbare il Questore?». Zanolla adombra un sospetto: «Ho l’impressione che se sulla stampa, sui media in generale, su Leopost e sui social non ci fosse stata una sollevazione popolare, la Questura, pur al corrente della manifestazione dei pagliacci, non sarebbe intervenuta».

Un altro petardo che esplode fra i banchi di una maggioranza di centrodestra udinese completamente disastrata. Ci mancava solo l’assessore devoto e timoroso di disturbare gli organi preposti al controllo e alla sicurezza dei cittadini.