CentroDestraUD Exxx…Polzive!!! Pagati per fare festa. Fontanini esulta: Da circa due mesi non si riunisce il consiglio comunale. Udine nell’abisso. Esclusivo

Serpeggia un sospetto: Il sindaco e la maggioranza di disperati non convocano il consiglio perchè temono di venire travolti dai comitati; Doposcuola, Porta a Porta, Inceneritore, Via mercatovecchio, Via Aquileia, rotonde, cementificazione, viabilità, lo schifo di piazza Venerio, concorsi pubblici, programma halley, sicurezza, assessori part time.

A Udine ogni volta che c’è un consiglio comunale c’è un gruppo di cittadini che protesta. Una frequenza mai vista prima. Per questo motivo Fontanini brinda. Come il popolo romano festeggiava un lieto avvenimento, così il centrodestra di Udine brinda per lo scampato pericolo di presentarsi in consiglio comunale. Dalla metà di dicembre del 2019 ad oggi, l’assemblea dei consiglieri comunali non è mai stata convocata. Si batte la fiacca, il peggior centrodestra d’Italia è ormai squalificato su tutti i fronti. Anche i commercianti si sono pentiti di aver votato Fontanini. Un pivettaro incapace di fare il mestiere di sindaco. Del resto lo rivela lui stesso ai suoi lacché: Della città non m’interessa un tubo, tanto non mi ricandido. Nemmeno il consiglio comunale.