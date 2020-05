CentroDx Fvg Exxx…Polzive!!! La Lega s’intesta la misura dei 33 milioni di euri a fondo perso, esclude gli alleati e allontana dalla maggioranza i forzisti Riccardi e Zanin. Esclusivo

Da alcuni giorni, su tutte le piattaforme telematiche di commercianti, industriali, artigiani, agricoltori e addetti ai lavori, gira un pdf rassicurante sulle misure che la regione mette in campo per aiutare le imprese friulane. 33 milioni di euri a fondo perduto. La timbratura del provvedimento è indiscutibilmente Lega. Anzi, in alto al documento si legge: LegaSalvini per le categorie economiche. E gli altri?… A seguire “Gruppo Lega Salvini consiglio regionale”. La misura è totalmente avocata alla Lega, le altre forze politiche allontanate.

Si tratta di una sbrego politico di alto livello che però va incastrato in due circostanze ben precise. La prima, quella più assurda, è relativa alla nave-ospedale che sarà ormeggiata in molo a Trieste. Costo esageratamente alto, scelta ingiustificata per il periodo, anziani trattati come pacchi postali e i triestini che rifiutano di accettare una simile soluzione. Fedriga impallidito. Anche il sindaco Dipiazza è contrario.

Colui che ha compiuto la scelta di portare la nave a Trieste è l’assessore Riccardi. E’ lui al centro delle bufera e ne gode visto l’egocentrismo che lo contraddistingue. Purtroppo, le ripercussioni politiche di una simile opzione, soprattutto a Trieste, sono devastanti e hanno indotto la Lega a mantenere una distanza di sicurezza dall’alleato assessore, diventato improvvisamente “scomodo”. Il cortocircuito con la senatrice Stabile, dello steso partito, lo dimostra.

In questo senso rispunta il caso Zanin, presidente del consiglio regionale assolutamente incompatibile e inopportuno. Un ruolo di garanzia affidato a un direttore generale autoassunto in una partecipata pubblica e ora in aspettativa, crea un danno d’immagine alla Lega spaventoso. La notizia di questi giorni che il presidente del Cda di MTF è Isaia Gasparotto, il manager di San Vito ha voluto con sé il leghista Teghil, e questa è una spia che rivela quanto alta sia la tensione fra Zanin e la Lega. Per quanto tempo Fedriga sarà disposto ad ingoiare questi rospi? Il presidente della regione ha assolutamente bisogno di mantenere una Lega in forma, soprattutto in vista di quella robusta rivoluzione sotterranea che sta interessando Zaia, Giorgetti e il gruppo degli atlantisti. Novità a breve.