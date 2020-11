CentrodxFvg Exxx…Polzive!!! La zampata di RegioneFutura a Trieste. Il caso Martines. Esclusivo

Il coordinamento Giuliano di RegioneFutura, si porta avanti col lavoro in vista delle comunali di Trieste. Animatori: Saro, Bandelli, De Gioia, Sacellini e i protagonisti della diaspora con ProgettoFvg. In una conferenza stampa convocata oggi a Trieste, i relatori hanno parlato della questione dell’autonomismo ai tempi del Covid e le comunali locali. Ma sullo sfondo esplode il cortocircuito del secolo. Regione Futura punta il dito contro Fedriga reo di aver attaccatto il sindaco di Palmanova sulla questione ospedale. Martines è anche il grande facilitatore della candidatura di Kovatsh a Grado per il centrodx.