CentroSinistraFvg Exxx…Polzive!!! Serracchiani lancia l’ipotesi Patuanelli contro Fedriga in Regione. Per i pentastellati via libera al terzo mandato e agli accordi col PD. Esclusivo.

L’ipotesi Patuanelli, candidato alle regionali del 2023, viene riportata da Il Piccolo di oggi e trae spunto da alcuni elementi che poggiano su solide impalcature elettorali.

La prima, le conferme della piattaforma Rousseau: il diritto al terzo mandato per chi è stato consigliere comunale (il caso del ministro triestino) e le alleanze elettorali.

La seconda, l’appoggio decisivo sul nome del pentastellato da parte di fenomeno Serracchiani. L’esponente Dem più attivo in questa scombussolata estate.

E’ ancora presto, tuttavia il tempo corre e i piani particolareggiati per collaudare il binomio sono numerosi. Secondo «Il Piccolo» tre anni sono un’eternità, ma il ministro non fa mistero verso i suoi di considerare un progetto concreto la sfida a Massimo Fedriga (qualora fosse lui). Il Pd, come dimostra Serracchiani con le sue dichiarazioni, non muoverebbe critiche, anzi, vista la penuria di elementi di spicco, Patuanelli potrebbe essere un ottimo candidato. Non è un mistero che a Roma la collaborazione fra Serracchiani e Patuanelli sia ben intonata così come a Trieste fra i Dem e i 5Stelle. In comune a Udine Venanzi, Del Torre, Pirone e Liano si trovano spesso d’accordo e se ci fosse qualche coraggioso consigliere del misto, Fontanini potrebbe finire sulla graticola della sfiducia già domani…

In questo senso, salgono le quotazioni del Ministro triestino corroborate dall’alleanza giallorossa. Sarà interessante verificare l’esito della partita in comune a Trieste dove Patuanelli sta spingendo per sostenere fin dal primo turno il candidato sindaco Francesco Russo. Il collaudo Triestino sarà importante e propedeutico per chiarire le reali possibilità e intenzioni di Patuanelli. A cominciare dalla sganciamento geografico ancora troppo compresso sul capoluogo regionale. In Friuli pochi lo conoscono.