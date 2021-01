CernoConte. Da Nardella un appello a Forza Italia, «Scelga il campo europeista e abbandoni Lega e Fratelli d’Italia

Si scrive maggioranza allargata alle forze europeiste, si legge nuovo patto di legislatura con Forza Italia e Italia viva. A sostenerlo nel Pd è anche il sindaco di Firenze, il Riformista Dario Nardella che afferma, “Il Pd deve provare a essere il motore del nuovo governo, non solo il partito della responsabilità, ma soprattutto quello del rilancio. E questo nuovo governo può nascere sul discrimine chiaro fra chi è per l’Europa e chi è contro. Per Forza Italia è arrivato il momento di fare delle scelte profonde, che non siano legate a calcoli elettorali. E poi è lontana anni luce da Lega e Fratelli d’Italia sul tema dell’Europa”.