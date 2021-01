CernoConte Exxx…Polzive!!! Come al MercatoneZeta di Bagnaria Arsa (Ud). Donne come pezzi di ricambio. La triestina Tatiana Rojc trascinata nel nuovo gruppo-civetta del PD al Senato insieme all’ex badante di Berlusconi. Luigi Vitali salta da Forza Italia a Conte. Esclusivo.

I teorici del politicamente corretto, usano le donne come pezzi di ricambio.

L’ áncora di salvataggio al nuovo gruppo del Senato formato per salvare il PD e Conte, ha per protagonista la senatrice triestina Tatiana Rojc. Come al Mercatone Zeta di Bagnaria Arsa, anzi peggio. Il nuovo gruppo “Europeisti-Maie-CentroDemocratico”, annunciato oggi con squilli di trombe e rullate di tamburi, rischiava di schiantarsi nel salone Garibaldi di Palazzo Madama. Improvvisamente Lady Mastella non voleva più far parte del gruppo. Disperazione generale al Nazareno e per rimediare alla figuraccia i vertici del PD hanno imprestato e costretto la senatrice triestina Rojc a sostituire la signora Lonardo. La scrittrice triestina usata come un pezzo di ricambio, come ruotino, indicata dal PD in un gruppo civetta tenuto in piedi con il vinavil utile solo a salvare la faccia di Conte, del Pd e dei masanielli a 5Stelle. Una nipotina di Rossana Rossanda messa assieme alla Rossi, ex badante di Berlusconi. MercatoneZeta da urlo a Roma.

Le ultime notizie del CernoConte danno in uscita da Forza Italia il senatore-avvocato tarantino Vitali. Un garantista a tutto tondo che evidentemente deve aver avuto garanzie sull’espulsione dell’orbita 5Stelle del ministro Bonafede.