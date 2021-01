CernoConte Exxx…Polzive!!! Il senatore Franco Dal Mas indicato tra i “Responsabili” per la stampella a Conte. Smentita Sandra Savino. Esclusivo.

Sul Messaggero Veneto di oggi, la coordinatrice regionale di Forza Italia assicura che non ci saranno fughe di parlamentari dal partito di Berlusconi in direzione Conte: “Andare col Pd e M5Stelle sarebbe contro natura”.

In realtà, secondo quanto riporta il Corriere della Sera a pagina 12, le intenzioni di alcuni singoli sarebbero ben diverse. Ad ora non c’è nessuna smentita riguardo il fatto che, sempre secondo il quotidiano di via Solferino, fra i Responsabili spunti il nome del senatore pordenonese Franco Dal Mas. Socialista di lungo corso, sistematore in giunta Fedriga della milanese Gibelli per conto di Stefania Craxi.

Il senatore azzurro viene inserito nella rosa di ben 8 senatori, fra i quali anche Binetti…. Dal Mas viene “…indicato come tra coloro che potrebbe lasciare il partito, Forza Italia, per sostenere il governo”. Uno sbrego non solo politico ma anche culturale giacché significherebbe dare la fiducia al peggior ministro della Giustizia dell’Italia Repubblicana.