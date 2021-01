CernoConteKO Exxx…Polzive!!! Mattarella silura Conte: Incarico esplorativo a Roberto Fico. Verso una maggioranza ‘Ursula” insieme a Forza Italia. Sbreghi in periferia. Esclusivo.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato al presidente della Camera, Roberto Fico, il compito di verificare la possibilità di una maggioranza a partire dai Gruppi che sostenevano il governo precedente, chiedendogli di riferire entro la giornata di martedì.

Il tramonto di Conte è stato formalizzato nella serata di oggi. A questo punto, per l’esploratore Fico, resta ben poco da mercanteggiare fra i suoi colleghi per formare una nuova maggioranza. Il PD fa finta di tenere il punto su Conte, i 5Stelle sono ormai polverizzati. Resta in piedi solo la maggioranza «Ursula», con Forza Italia e Italia Viva che diventano i protagonisti della fase 2. Esclusi dai giochi governativi Fratelli d’Italia e Lega che invece propendono per il voto. Per il centrodestra nulla sarà più come prima. Le ripercussioni in periferia, che già si avvertono, saranno molto rumorose. Tre giorni di tempo sono pochissimo e Mattarella vuol chiudere in fretta.