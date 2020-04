CervignanoBellaCiao Exxx…Polzive!!!! Adunata festajola con almeno una ventina di persone in piazza indipendenza. Blitz della guardia finanza dopo la segnalazione di una spia. I ricordi dell’OVRA. Esclusivo.

Cervignano insorge, stato di polizia e allegria di decreti. Un gruppo di persone si è riunito poco fa in piazza, ma…

Tutte le persone presenti hanno dovuto sottoscrivere l’autocertificazione (a parte una persona che ha presentato un’autodichiarazione), corrono il rischio di essere denunciate per assembramento.

Anche Cervignano si è adeguata al SUS, il sistema unico di segnalazione introdotto a Roma dalla sindaca grillina Virginia Raggi. Poco fa, una ventina di persone si era radunata in piazza Indipendenza per parlottare cazzeggiare, pedalare e insorgere.

In tempi di decreti non è possibile, nemmeno il 25 aprile. Neanche in piazza. E infatti, i berretti verdi sono arrivati rapidamente. Chiamati dall’OVRA locale, la sezione di spionaggio friulana ai tempi del Corona. Un signore ha fatto la spia e sono arrivare le forze dell’ordine: multe a tutti.

Come si vede dalle immagini, la pattuglia delle Fiamme Gialle sta controllando e verificando le identità di tutti i trasgressori. Esempio plastico di quello stato di Polizia evocato poche ore fa dal sindaco di Buja Bergagna.

Tuttavia a Cervignano c’è un elemento in più, ed è quello della delazione. I protagonisti dell’adunata sono finiti nell’agguato di zelanti cittadini illiberali pronti a fare il proprio dovere e a denunciare la presenza delle persone alle forze dell’ordine. Come ai tempi dell’OVRA . Abbiamo perso la libertà conquistata 75 anni fa.