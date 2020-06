CicloneD’Agostino Exxx…Polzive!!! Festa per il presidente: Bandiere della Repubblica Popolare garriscono in piazza Unità a Trieste: Zeno: Chi è stato a farmi fuori? Fedriga tira pacco, Forza Italia assente. Cisint sul palco. Esclusivo.

Il giorno prima a Trieste è stata celebrata la giornata della liberazione dai tititni, ieri le bandiere rosse della Repubblica Popolare Cinese sventolavano in piazza Unità. Il cortocircuito “Zeno” ha fatto saltare il quadro elettrico del centrodestra Fvg. Assente Forza Italia, Fedriga alla larga, l’attivissima Cisint sul palco. Il backstage della manifestazione organizzata dai portuali, associazioni sindacali e civiche riserva questi scampoli. Circa 3mila persone hanno applaudito il “presidente” impallinato da una segnalazione giunta all’Anac causa una carica in conflitto (Ttp e Autorità portuale). L’intervento del presidente era molto atteso, e infatti non ha tradito le aspettative. Anzi, i macigni che si è tolto dalle scarpe erano molto pesanti e ben mirati.

Inaspettatamente aggressivo, ha stupito gli animi dei “suoi” portuali. L’attacco:

“Mi hanno detto che non sono mai stato presidente, ebbene, per me questa è stata la più grande offesa che abbia mai ricevuto in questi anni – tuona l’ex presidente – sono 10 giorni che ricevo messaggi, mi chiedono: Chi è stato?” Il pensiero corre alla famosa “manina” evocata più volte in questi giorni, un regista. Chi ha voluto spodestare Zeno D’Agostino? chi è stato?, il manager ammonisce: “Fermi tutti, noi siamo diversi…non facciamo quello che sperano loro. Anzi, voglio sentire la piazza dire grazie, grazie!. D’Agostino è una furia e ribadisce: “Ringraziamo quel signore che ha fatto emergere questa cosa…, ma noi dobbiamo dimostrare che siamo più furbi di loro. Siamo donne e uomini veri”. Applausi. Assente Fedriga per ragioni di opportunità su designazione dei futuri vertici dell’autorità portuale, gli interventi sono stati tutti molto determinati.

Il commissario Sommariva incalza: “Noi ce la metteremo tutta e vinceremo e torneremo tutti!!

Dipiazza: “Siamo pronti a lavorare affinché D’Agostino possa tornare a fare il presidente anche per i prossimi 5 anni”. Sono saliti sul palco, l’assessore regionale Pierpaolo Roberti (fischiato), Rumiz, Michele Piga, Sasha Colautti, Mitjia Gialuz, Riccardo Laterza dell’associazione Tryeste e la delegazione al completo del gruppo autonomista “Patto per l’autonomia” del consigliere regionale Moretuzzo e guidata da Federico Monti. Il sindaco Cisint ha ricordato che: “Sono figlia di un operaio, sono venuta qui a Trieste per ringraziare Zeno e Mario perché in un anno e mezzo abbiamo fatto un grande lavoro”. Fra 10 giorni ci sarà il primo esame sulla richiesta di sospensiva presentata al Tar del Lazio.