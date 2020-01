CinqueStelle Exxx…Polzive!!! Tramonta l’era del bibitaro. Salgono le quotazioni del triestino Patuanelli alla guida dei Grillini. Esclusivo.

L’ingegner Stefano Patuanelli da Trieste, non è stimato solo da tutti i parlamentari e dal presidente Conte ma anche dal conduttore della terza camera del parlamento italico: Bruno Vespa. Una garanzia. Lo si è visto l’altra sera.

Intanto il movimento 5Stelle è senza pace e pare ormai certa la fine del bibitaro Di Maio, inviso alla maggioranza dei grillini. Ne dà conto il “FattoQuotidiano” di oggi solitamente molto informato sulle vicende di casa Grillo-Casaleggio.

“Indiscrezioni raccontano che lascerebbe anche il ruolo di capo delegazione dei 5Stelle nell’esecutivo Conte. Facendo posto al ministro dello Sviluppo economico, l’ ex capogruppo in Senato, Stefano Patuanelli: stimato dai parlamentari e da Conte, in ottimi rapporti sia con Grillo che con Casaleggio. Ma il vero nodo sarà il futuro dei 5Stelle.

Di Maio è molto solo, i gruppi parlamentari continuano a perdere pezzi (ieri sono usciti altri due deputati, Massimiliano De Toma e Rachele Silvestri), altri che non gli rispondono più, divisi in gruppetti, agitati da rancori vecchi e nuovi. E gli pesa moltissimo il confronto con due interlocutori obbligati. Quello con il garante e fondatore Beppe Grillo, che ha un’ altra visione da lui su quasi tutto, tanto da avergli imposto il governo con il Pd. E soprattutto il rapporto con Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio che gli deve sembrare un Moloch, e che di certo per lui è una pietra di paragone pesante come una montagna. Ma c’ è anche altro, ci sono le fortissime pressioni dei maggiorenti, molti anche di governo, che vogliono le sue dimissioni da leader dei 5Stelle.” Strada spianata al tristino Patuanelli.