Cisint attacca Bullian, bufera sul sindaco di Turriaco (Go) per il pugno alzato. L’elenco degli amministratori che hanno espresso solidarietà. Consiglieri regionali, sindaci e consiglieri comunali.

SOLIDARIETÀ A ENRICO BULLIAN, SINDACO DI TURRIACO

Quest’anno si è celebrato un 25 aprile anomalo, stante il periodo emergenziale che stiamo vivendo, e in ogni comune le commemorazioni sono state contenute, in linea con le direttive ministeriali.

Quello che purtroppo è stato “as usual” invece è stato l’atteggiamento dei soliti noti che, nell’intento di “annacquare” l’importanza fondamentale di questa ricorrenza per il nostro Paese, ha cercato di creare polemiche ad arte ed un clima divisivo.

Ultima performance in ordine di tempo l’attacco portato al sindaco di Turriaco Enrico Bullian dalla sindaca Cisint, ben coadiuvata dai suoi sodali, per una foto che lo ritrae (peraltro in veste “privata” e non ufficiale) accanto al monumento intitolato ai caduti di Turriaco e alla corona appena deposta con… udite, udite… il pugno chiuso alzato. Ci si dimentica forse che qui in Italia quella parte politica è stata dalla parte giusta, mentre la parte sbagliata era quella che la stessa Costituzione ha definitivamente messo al bando.

Davide Furlan, sindaco di Romans d’Isonzo

Raffaella Scarazzolo, assessora di Romans d’Isonzo

Alessio Bosch, assessore di Romans d’Isonzo

Francesco Montanari, consigliere comunale di Romans d’Isonzo

Beniamino Godeas, consigliere comunale di Romans d’Isonzo

Roberto Spessot, consigliere comunale di Romans d’Isonzo

Fabio Vizintin, sindaco di Doberdò del Lago

Luca Pisk, sindaco di Savogna d’Isonzo

Dario Raugna, sindaco di Grado

Matteo Polo, vicesindaco di Grado

Fabio Fabris, assessore di Grado

Greta Reverdito, consigliera comunale di Grado

Luciano Cicogna, consigliere comunale di Grado

Luca Sartori, sindaco di Mariano del Friuli

Linda Tomasinsig, sindaca di Gradisca d’Isonzo

Francesca Colombi, assessora comunale di Gradisca d’Isonzo

Marco Zanolla, consigliere comunale di Gradisca d’Isonzo

Manlio Rizzo, consigliere comunale di Gradisca d’Isonzo

Patrizia Marega, consigliera comunale di Gradisca d’Isonzo

Riccardo Marchesan, sindaco di Staranzano

Flavio Pizzolato, vicesindaco di Staranzano

Serena Francovig, assessora di Staranzano

Roberta Russi, assessora di Staranzano

Michele Rossi, assessore comunale di Staranzano

Matteo Negrari, consigliere comunale di Staranzano

Riccardo Faraone, consigliere comunale di Staranzano

Alessia Banci, consigliera comunale di Staranzano

Igor Cernic, consigliere comunale di Staranzano

Paola Moretto, consigliere comunale di Staranzano

Duilio Deluisa, consigliere comunale di Staranzano

Paolo Barbana, consigliere comunale di Staranzano

Carla De Faveri, vicesindaca di Turriaco

Ferruccio Barea, assessore comunale di Turriaco

Paola Spanghero, assessora comunale di Turriaco

Nicola Pieri, assessore comunale di Turriaco

Lorenza Marani, consigliera comunale di Turriaco

Federico Tomasella, consigliere Comunale di Turriaco

Francesca Ulcigrai, consigliere comunale di Turriaco

Marco Bearzi, consigliere comunale di Turriaco

Roberto Bonazza, consigliere comunale di Turriaco

Simonetta Visintin, vicesindaca di Sagrado

Lucia Giurissa, consigliera comunale di Monfalcone

Paolo Fogar, consigliere comunale di Monfalcone

Cristiana Morsolin, consigliera comunale di Monfalcone

Omar Greco, consigliere comunale di Monfalcone

Gualtiero Pin, consigliere comunale di Monfalcone

Fabio Del Bello, consigliere comunale di Monfalcone

Gianfranco Zorzin, consigliere comunale di Monfalcone

Elisabetta Maccarini, consigliera comunale di Monfalcone

Marco Rossi, consigliere comunale di Gorizia

Davide Peterin, consigliere comunale di Gorizia

Adriana Fasiolo, consigliera comunale di Gorizia

Roberto Collini, consigliere comunale di Gorizia

Rosy Tucci, consigliera comunale di Gorizia

Andrea Picco, consigliere comunale di Gorizia

Federico Gabrielcig, consigliere comunale di Gorizia

Ermanno Macchitella, consigliere comunale di Gorizia

Lorena Casasola, consigliera comunale di Ronchi dei Legionari

Alvaro Zorzin, consigliere comunale di San Canzian d’Isonzo

Michele Fappani, consigliere comunale di San Pier d’Isonzo

Ferruccio Mohorac, consigliere comunale di San Pier d’Isonzo

Denise Zucco, consigliera comunale di San Pier d’Isonzo

Tiziana Vuotto, consigliera comunale di Fogliano

Morgan Baliviera, consigliere comunale di Farra d’Isonzo

Edoardo Mauri, consigliere comunale di Cormons

Elena Gasparin, consigliera comunale di Cormons

Lucia Toros, consigliera comunale di Cormons

Luca Buiat, consigliere comunale di Coemons

Maurizio Tomba, consigliere comunale di Cormons

Paolo Nardin, consigliere comunale di Cormons

Francesco Martines, sindaco di Palmanova

Thomas Trino, assessore di Palmanova

Andrea Bellavite, sindaco di Aiello del Friuli

Laura Sgubin, sindaca di Fiumicello Villa Vicentina

Giosualdo Quaini, sindaco di Terzo d’Aquileia

Roberto Fasan, sindaco di Torviscosa

Pietro Del Frate, consigliere comunale di San Giorgio di Nogaro

Simone Cian, assessore comunale di San Vito al Torre

Roberto Cosolini, consigliere regionale FVG

Diego Moretti, consigliere regionale FVG

Furio Honsell, consigliere regionale FVG

Ilaria Dal Zovo, consigliera regionale FVG