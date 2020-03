CivicoCastello Exxx…Polzive!!! Il dirigente del comune di Udine, Lorenzo Agostini: L’impalcatura dei lavori è perfettamente montata e ha superato le verifiche e le ispezioni del Dipartimento di Prevenzione. Esclusivo.

Ieri, 2 marzo, in seguito alle segnalazioni di alcuni lettori erano state pubblicate le immagini dei ponteggi che si possono osservare lungo la salita del castello di Udine lato Ovest. Il dirigente del comune e Rup dei lavori, Architetto Lorenzo Agostini, ci invia una dettagliata precisazione che pubblichiamo integralmente. In calce, il frontespizio del verbale del Dipartimento di Prevenzione. Scrive il Rup Agostini.

“In relazione a quanto pubblicato ieri circa l’impalcatura del Castello, pare opportuno fornire alcune precisazioni:

L’impalcatura, per consentire i lavori sulle facciate del Castello, è stata installata da ditta specializzata sulla scorta del progetto specificatamente predisposto dall’ingegner Valerio Zanella.

Sono oltre un centinaio gli appoggi a terra dell’impalcatura e i due fotografati non sono funzionali alla portata generale della struttura e, per questo, risultano semplicemente spessorati con elementi di legno che non devono essere considerati appoggi strutturali.

Si porta a conoscenza che in data 13 febbraio 2020 il cantiere è stato oggetto di visita da parte dei tecnici del Dipartimento di Prevenzione. Come noto i tecnici non comunicano preventivamente il loro sopralluogo.

La visita è iniziata alle ore 9.30 e si è conclusa alle ore 11.15. Particolare attenzione è stata data alla verifica dell’impalcatura che è risultata correttamente montata ed in perfetta efficienza. Quel giorno operavano in cantiere 3 ditte con un totale di 18 lavoratori.

Nulla di anomalo è stato rilevato in cantiere e non sono state fatte prescrizioni (allegata copia del verbale).

Si ricorda che mercoledì 26 febbraio l’impalcatura non ha subito alcun danno dopo essere stata sottoposta alla tormenta, con fortissime raffiche di vento, che ha colpito la città.

Si assicura che gli uffici tecnici del Comune di Udine seguono quotidianamente il cantiere”.

Si ringrazia per l’attenzione.

Il Dirigente del Comune di Udine

architetto Lorenzo Agostini.