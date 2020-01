CividaleBank Exxx…Polzive!!! Sbreghi bancari alle porte di Udine: Esplode l’ira degli azionisti: In 6 anni nessun dividendo e valore dell’azione precipitato di quasi 20 euri, ora vale 6,50. Mercoledì 22 gennaio incontro a Udine. Esclusivo.

Il 2020 è l’anno di Cividale, senza dubbio. Alle viste le elezioni comunali che presentano un conto dolorosamente lacerante, e la bufera su Civibank della presidente del CDA Michela Del Piero, già amministratore delegato di DM Elektron di Buja.

L’associazione per il buongoverno in Civibank promuove un incontro formativo mercoledì 22 gennaio alle ore 18 al “La di Moret” di V.le Tricesimo. Le ragioni dell’incontro sono drammaticamente critiche. I soci sono impauriti e chiedono spiegazioni sul fatto che dal 2013 al 2018 l’istituto non abbia staccato nessun dividendo. Il valore dell’azione è precipitato nell’abisso dei 6,50€ dai 24,50 del 2014. Panic selling! Appunto…, ma i soci lamentano che a questo valore è impossibile vendere. Inoltre sui possessori delle azioni incide il coefficente dell’ISEE e l’imposta patrimoniale sul valore delle stesse. Un colabrodo inarrestabile. L’associazione promuove l’incontro di mercoledì per informare i soci sulla situazione della banca e degli azionisti, poco chiara. L’occasione dell’incontro diventa utile anche per traguardare la prossima assemblea annuale di bilancio in programma l’ultimo sabato di aprile. Quest’anno sono in scadenza alcune nomine tra cui quelle di Riccardo Illy, Guglielmo Pelizzo e Massimo Fuccaro, il direttore della controversa Net, la società partecipata del comune di Udine.