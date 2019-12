Codroipo Exxx…Polzive!!! Il dado è tratto: l’ambizioso circolo degli “Innovatori” apre il cantiere in vista del dopo Marchetti. I primi nomi. Esclusivo.

Il Circolo degli “Innovatori” di Codroipo si conferma come un potente magnete per fuggiaschi, trasformisti e no, in cerca di un futuro. Il motivo è qui spiegato: L’informatissimo Carmelo Lopapa su “Repubblica” di ieri disegnava un quadro molto dettagliato sull’emorragia che sta colpendo Forza Italia e la conseguente scomposizione del vivace apparato moderato nordestino. In questo senso va segnalato lo scossone prodotto recentemente dagli “Innovatori” di Codroipo nello stagnate alveo politico del medio Friuli; per dirla francamente sono aperti i lavori del cantiere in vista delle elezioni comunali del 2021. I responsabili della compagine codroipese fanno sapere che con il prossimo anno saranno organizzate nuove iniziative sui temi della sicurezza, assistenza, salute, attività produttive, artigianato, sport e turismo. E’ evidente che il dado è tratto e che il circolo degli Innovatori vuole ritagliarsi un ruolo decisivo nelle scelte del candidato a succedere all’uscente sindaco Marchetti. La presenza di Riccardi, Bini e il saluto di Fedriga all’apertura dei lavori dell’11 dicembre scorso ai Gelsi di Codroipo, hanno certificato uno stato dell’arte in piena salute e con grandi ambizioni. Del resto, alcune presenze alla serata inaugurale non sono passate inosservate: La portavoce dell’associazione, Laura Zoratti, i sindaci di Lestizza e di Camino, il presidente Cristian Molaro, il leghista Bozzini, l’infaticabile Valoppi, ma soprattutto l’assessore ai lavori pubblici di Codroipo Giancarlo Bianchini, 25 anni di esperienza nel comune più importante della provincia di Udine dopo il capoluogo. Amministratori di ottima levatura, ambiziosi, che assicurano di aver già individuato il nome su cui lavorare per l’appuntamento del 2021.