CodroipoCapitale Exxx…Polzive!!! Gli innovatori del MedioFriuli sotto pressione invocano la fase-2. Spunta la candidatura dell’assessore antiglisolfito Ganzit. A Monfalcone Ciro Del Pizzo, Venni e Fasan al lavoro su una nuova lista. Esclusivo

Come anticipato da Leopost, il voto a Codroipo, Ronchi dei Legionari e Monfalcone slitterà alla primavera del 2022 in virtù della modifica alla normetta del Pd che fissava nell’anno di scadenza naturale del mandato elettorale (art. 5bis della legge regionale 5/2003) le elezioni nei comuni che non fossero giunti alla fusione prevista con i referendum come Codroipo e Monfalcone del 2016.

Tuttavia, anche se il traguardo è ancora lontano, l’attività, sottotraccia, procede a ritmo sostenuto. A Codroipo il gruppo degli innovatori che fa capo alla coppia Valoppi-Toso, coglie lo spunto dall’emergenza per ribadire la necessità di far partire il prima possibile l’economia nella nostra regione. Gli Innovatori ritengono che Fedriga e Riccardi abbiano saputo adottare fin da subito le misure urgenti e decisive per contenere la peste. Il piano di rafforzamento delle terapie intensive e l’impegno delle squadre della Protezione Civile di supporto alle strutture sanitarie, è degno di una pregevole capacità organizzativa. In quanto all’economia, gli Innovatori tengono il punto sull’assessore Bini, se da un lato lo sforzo del suo comparto è stato notevole, ricordiamo gli oltre 14milioni di euri in favore di turismo, commercio e servizi, dall’altro occorre considerare che è necessario uscire dal lockdown il prima possibile. Le imprese soffrono e sono alla canna del gas. Fase 2 senza pietà. Ed è anche questo il terreno su cui si muovono gli outsiders in vista della campagna elettorale. In questo senso viene segnalata una discreta attività della componente del gruppo del “Circolo della Tribuna”, il cui neo presidente ficcanaso si è già esposto sulle pagine dei periodici locali, ma la novità più colorita è quella dell’autocandidatura dell’assessore Graziano Ganzit a Sindaco. Per la seconda volta. A Codroipo gli spifferi sono raffiche di vento e l’entourage del teorico dell’agricoltura senza diserbanti lo conferma. In quanto a Monfalcone, l’ex forzista Ciro Del Pizzo sta imbastendo un gruppo che fa riferimento a Paolo Venni e Fasan.