CodroipoCapitale Exxx…Polzive!!! L’Epifania 2020 sprigiona chiari messaggi alla politica Friulana: il Circolo degli Innovatori si candida a diventare il nuovo laboratorio politico FVG.

Anche i venti dell’Epifania spingono nella giusta direzione il progetto del “Circolo degli Innovatori” di Codroipo. L’ambizione fa il resto. Punti fermi del laboratorio: Riccardi, Fedriga e Bini, pilastri indispensabili per il rilancio della nostra Regione. In questo senso la volontà dei fondatori è quella di intercettare a livello regionale e non solo locale, le pulsioni centriste che in un quadro politico egemonizzato dalla Lega, sono continuamente in ebollizione. La narrazione fornita da “Il Piccolo” di domenica 5 gennaio (Cambi di casacca e feeling ritrovati…) offre spunti interessanti per capire l’agibilità politica del “Circolo degli Innovatori”. Se Riccardi e Bini stanno amoreggiando per federare i rispettivi gruppi consiliari (cfr Il Piccolo), il Circolo codroipese, è concentrato su un elaborazione più complessa che è quella delle relazioni sul territorio. Godere dell’appoggio di Bini e Riccardi, oltre che di Fedriga, è determinante in questa fase iniziale e lo dimostra anche la conferma della partecipazione dei vertici regionali alle prossime riunioni pubbliche. Gli Innovatori, pur tenendo la barra su Codroipo, confermano di osservare con attenzione anche a Cividale dove nella prossima primavera saranno convocate le elezioni comunali. Un banco di prova necessario per tarare le potenzialità del gruppo. Nel frattempo l’impegno degli “Innovatori” è rivolto al prossimo incontro pubblico che si concentrerà sul tema della sicurezza: “Non si può abbassare la guardia, c’è una recrudescenza preoccupante di episodi malavitosi di furti e violenze che occorre frenare, la tranquillità delle nostre famiglie deve essere un compito prioritario”, fanno sapere dal quartier generale del Medio Friuli. Siamo solo al 7 gennaio ma il 2020 è già partito e con violente accelerazioni.