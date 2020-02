CodroipoCapitale Exxx…Polzive!!! Verso le elezioni. Gli “Innovatori” replicano alla “Tribuna”: Federico Valoppi eletto presidente del sodalizio, celebrante Toso. Esclusivo.

Federico Valoppi, codroipese purosangue, è il primo presidente del Circolo degli “Innovatori” locale. E’ stato eletto dall’assemblea dei soci convocata giovedì sera nella sede del sodalizio del comune friulano. Lo statuto è stato perfezionato ed ora si procede col lavoro esplorativo sul candidato sindaco. La scelta di Valoppi ha un significato politico ben calibrato, allontanare eventuali incursioni di visitors improvvisati e tenere il punto su coloro che hanno battezzato in origine il progetto politico friulano, Fedriga, Riccardi e Bini. Il nome del candidato sindaco per il 2021 sarà condiviso dai vertici regionali, in piena sintonia. Se il neonato Circolo sprizza serenità da tutti i pori, l’elezione di Valoppi ha scombussolato l’intero quadro politico locale ed è destinata ad imprimere una forte accelerazione al quadro politico locale. I lavori dell’assemblea sono stati seguiti da colui che da anni regge le triangolazioni dei civici locali, il professionista Cesarino Toso ritenuto dai partecipanti il Richeleu del Medio Friuli.